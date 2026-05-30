Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, CHP’nin kurultay süreci ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin kararına atıfta bulunarak, partinin 37. Olağan Kongre şartlarına geri dönüldüğünü ileri sürdü.

Üstün'ün değerlendirmeleri şu şekilde:

"1-Ankara Bölge Adliye Mahkemesi/ İstinaf CHP’nin 38.Olağan Kongresini iptal etti ve 37. Kongre şartlarına geri dönüldüğüne karar verdi.

2- CHP 37.Olağan Kongresini 26 Temmuz 2020 tarihinde yapmıştı. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 14.maddesi 'Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Bu süre iki yıldan az üç yıldan fazla olamaz' emredici hükmü içermektedir. Siyasi partiler üç yıllık kongre dönemlerini doldurduğunda artık yönetimleri geçersiz / düşmüş sayılmaktadır. Yasanın bu emredici hükmü karşısında CHP’nin 37.Olağan Kongresi üzerinden her halükarda üç yıllık süre geçtiği için hemen kongre yapma zorunluluğu vardır. Kararda da aynen '4-5 Kasım 2023 tarihli 38.Olağan seçimli Kurultayından önceki duruma dönülmesine' denilmektedir. Bu durumda siyasi partiler kanunundaki emredici hükümlere ve sürelere de dönülecektir. Tedbir kararı iptal ile ilgili değil, o dönemdeki kurulların göreve iadeleriyle ilgilidir. Siyasi partiler kanununa göre üç yıl içinde kongre yapılma zorunluluğu vardır. Son geçerli kongresini 26 Temmuz 2020 yılında yapmış olan CHP hemen büyük kongresini yapmak zorundadır.



3- Seçimlere girememe riski

Yasanın emri gereği CHP 26 Temmuz 2026 tarihine kadar kongre yapmaz veya yaptırılmazsa bu tarihten sonra yapılacak seçimlere giremeyecektir. ! Son geçerli kongresini 26 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olan bir siyasi parti sonraki ilk kongresini 2023 yılında, 2. kongresini de 26 Temmuz 2026 tarihine kadar yapmak zorundadır. Aksi halde Siyasi Partiler kanununun , Siyasi Partilerin Seçimlere Katılma maddesini düzenleyen 36.maddesindeki 'Seçime katılma yeterliliğini elde eden her parti, … İlçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamış ise seçilme yeterliliğini kaybeder' hükmü gereğince üst üste iki kongresini yapmamış/yaptırılmamış CHP 26 Temmuz 2026 tarihinden sonra seçime katılma yeterliliğini kaybedeceğinden bu tarihten sonra yapılacak herhangi bir seçime katılamayacaktır. İşte yargının gayya kuyusu… Kargaşa , kriz, kaos…"