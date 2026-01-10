Yeniçağ Gazetesi
10 Ocak 2026 Cumartesi
Anasayfa Yaşam Gelecek avucumuzun içinde: Dünyayı değiştirecek 5 yeni yeknoloji

Gelecek avucumuzun içinde: Dünyayı değiştirecek 5 yeni yeknoloji

Geleceğin sıra dışı teknolojileri, cerrahi robotlardan yapay zeka destekli uykulara kadar yaşamı yeniden şekillendiriyor. Bu yenilikçi cihazlar, sağlık ve üretimde dijital bir devrim başlatarak akıllı telefon sonrası dönemi hazırlıyor.

Gelecek avucumuzun içinde: Dünyayı değiştirecek 5 yeni yeknoloji - Resim: 1

Sağlık ve teknoloji dünyasında devrim yaratmaya hazırlanan yeni nesil cihazlar, günlük yaşamı ve tıbbi müdahaleleri kökten değiştirmeyi hedefliyor. İşte geleceği şekillendirecek o sıra dışı teknolojiler:

Gelecek avucumuzun içinde: Dünyayı değiştirecek 5 yeni yeknoloji - Resim: 2

Ameliyatlarda Milimetrik Hassasiyet: Dynamis Cerrahi Robotu İsviçre merkezli teknoloji firması LEM Surgical, omurga ve ortopedik operasyonlar için tasarlanan ilk cerrahi insansı robotu "Dynamis"i görücüye çıkardı. İnsan elinin koordinasyon yeteneğini taklit eden çok kollu bir yapıya sahip olan bu sistem, operasyon sırasında titreme riskini tamamen ortadan kaldırıyor.

Gelecek avucumuzun içinde: Dünyayı değiştirecek 5 yeni yeknoloji - Resim: 3

Robot, en zorlu anatomik bölgelerde bile milimetrik hata payıyla ilerleyerek cerrahi işlemlerde güvenliği artırıyor.

Gelecek avucumuzun içinde: Dünyayı değiştirecek 5 yeni yeknoloji - Resim: 4

Yapay Zeka Destekli Uyku: Akıllı Yatakla

Ergomotion tarafından geliştirilen "Sleep Assist" uygulaması, yatakları birer sağlık takip merkezine dönüştürüyor. Kullanıcının kalp atış hızı, solunum ritmi, hareketleri ve horlama alışkanlıklarını anlık olarak izleyen yapay zeka destekli sistem, nefes alışverişinde bir düzensizlik fark ettiğinde yatağın açısını milimetrik hareketlerle ayarlayarak uyku kalitesini optimize ediyor.

Gelecek avucumuzun içinde: Dünyayı değiştirecek 5 yeni yeknoloji - Resim: 5

Akıllı Saatlerden Erken Demans Teşhisi

Samsung'un geliştirdiği yeni yapay zeka sistemi, Galaxy akıllı saat ve yüzükleri birer erken uyarı cihazına dönüştürüyor. Kullanıcıların konuşma biçimlerini, hareket alışkanlıklarını ve günlük rutinlerindeki farklılıkları sürekli analiz eden teknoloji, bilişsel gerilemeye dair işaretleri erkenden saptayarak demans teşhisinde kritik bir rol oynamayı hedefliyor.

Gelecek avucumuzun içinde: Dünyayı değiştirecek 5 yeni yeknoloji - Resim: 6

Telefona Bağımsızlık İlan Eden Gözlükler

Geleceğin akıllı gözlükleri, akıllı telefonlara olan bağımlılığı bitirmeyi amaçlıyor. İnternete doğrudan bağlanabilen bu yeni nesil cihazlar; telefon gereksinimi duymadan veri akışı, görüntüleme ve iletişim kurma imkanı tanıyor. Bu teknolojiyle birlikte gözlüklerin sadece bir aksesuar değil, bağımsız birer iletişim cihazı olması öngörülüyor.

Gelecek avucumuzun içinde: Dünyayı değiştirecek 5 yeni yeknoloji - Resim: 7

Fabrikaların Yeni İşçisi: İnsansı Robot Atlas

Hyundai bünyesinde geliştirilen Atlas robotunun çalışma takvimi netleşti. Planlamaya göre Atlas, 2028 yılı itibarıyla otomobil fabrikalarında parça sıralama ve yük taşıma gibi fiziksel görevleri üstlenecek.

Gelecek avucumuzun içinde: Dünyayı değiştirecek 5 yeni yeknoloji - Resim: 8

2030 yılından sonra ise robotun montaj süreçlerinde, tekrarlayan operasyonlarda ve ağır iş yükü gerektiren alanlarda aktif olarak kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
