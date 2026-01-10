Gelecek avucumuzun içinde: Dünyayı değiştirecek 5 yeni yeknoloji

Telefona Bağımsızlık İlan Eden Gözlükler

Geleceğin akıllı gözlükleri, akıllı telefonlara olan bağımlılığı bitirmeyi amaçlıyor. İnternete doğrudan bağlanabilen bu yeni nesil cihazlar; telefon gereksinimi duymadan veri akışı, görüntüleme ve iletişim kurma imkanı tanıyor. Bu teknolojiyle birlikte gözlüklerin sadece bir aksesuar değil, bağımsız birer iletişim cihazı olması öngörülüyor.