Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Gölpazarı ilçesi, çevre illerden genç futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilecek GÖLPA CUP U-11 Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.
Gölpazarı Belediyesi, Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gölpazarı Spor iş birliğinde düzenlenecek turnuva, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Gölpazarı İlçe Stadı’nda gerçekleştirilecek.
2016 doğumlu sporcuların mücadele edeceği organizasyonda 8 takım sahaya çıkacak. Turnuvaya Gölpazarı Spor’un yanı sıra Kocaelispor, Bursa Kültür, Bursa HD Osmangazispor, Kütahya Yeşilay, Esentepe Spor, Lefke Birlik SK ve Eskişehir Çelikordu katılacak.
Çevre illerden genç yetenekleri Gölpazarı’nda buluşturacak organizasyonda sportif mücadelenin yanı sıra dostluk, centilmenlik ve sporun birleştirici gücünün ön plana çıkarılması hedefleniyor.