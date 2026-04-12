Okulda eğitim gören öğrenciler; uçak elektroniği ile gövde-motor alanlarında uzmanlaşarak uçak teknisyenliği ve uçuş güvenliği gibi hayati konularda bilgi ve beceri ediniyor. Mezunlar, bu iki ana dalda kariyer yapma fırsatı yakalıyor.

Alan Şefi Ezgi Eylem Kaymak, öğrencilerin eğitim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, İngilizce hazırlık ve 9. sınıfta temel dersleri tamamlayan öğrencilerin, 10. sınıfta ilgi ve yeteneklerine göre branş seçtiklerini ifade etti.

Kaymak, uçak elektroniği bölümünde uçuş kontrolü, haberleşme ve seyrüsefer sistemlerine odaklanıldığını; gövde-motor alanında ise yapısal parçalar, mekanik sistemler ve motor teknolojilerinin öğretildiğini belirtti.

Havacılık sektörünün hızlı bir gelişim içinde olduğunu vurgulayan Kaymak, artan uçak sayısına paralel olarak teknik personele olan ihtiyacın da büyüdüğünü söyledi. Bir uçağın güvenli şekilde hizmet verebilmesi için farklı alanlarda görev yapan çok sayıda teknisyene ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Mezunların geniş iş olanaklarına sahip olduğunu aktaran Kaymak, öğrencilerin modül sınavları sayesinde lisanslı teknisyen olarak çalışma hayatına adım atabildiğini, ayrıca havalimanları, bakım-onarım merkezleri ve savunma sanayisinde görev alabileceklerini ifade etti.

Öğrencilerden Cengiz Türkan, havacılığa duyduğu ilgi nedeniyle bu okulu tercih ettiğini belirterek, stajını TUSAŞ’ta yaptığını ve yurt dışı tecrübesi kazandığını söyledi. Gelecekte uçak teknolojileri ya da mühendislik alanında ilerlemeyi hedeflediğini dile getirdi.

Bir diğer öğrenci Sude Özkurt ise havacılık sektöründe kadınların daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayarak, bu alanın zor görünse de kadınların da başarıyla yer alabileceği bir meslek olduğunu ifade etti. Ayrıca sektörde kadın bakış açısının önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.