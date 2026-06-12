Geleceğin teknolojisini gençler tasarladı

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi gençlerle bir başka güzel. Eğitime gönül veren öğretmenleriyle çok daha değerli. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. İstanbul'da uygulanan Harezmi Eğitim Modeli'nde Sultangazi açık ara birinci. Yaklaşık olarak 22 bin öğrencinin katıldığı bu organizasyonda Sultangazi nerdeyse beşte birini oluşturuyor. Sorunu fark eden, çözüm arayan ve üreten gençlere ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin yıl boyunca ortaya koyduğu emeklerin, projelerin hepsini görmek bizler için gurur vericiydi. Bütün gençlerimizin yolu açık olsun. Gençlerimize güzel bir gelecek diliyorum" dedi.