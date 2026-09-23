Kaynak: İHA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı ortaklığında yürütülen SAYZEK Akademik Tez Programı'nın (SAYZEK-ATP) 2026-2027 dönemi başvuruları resmen başladı. Savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinliği artırmayı ve akademik çalışmaları sektörün ihtiyaçlarıyla buluşturmayı hedefleyen program için son başvuru tarihi 8 Ekim olarak duyuruldu. Kapsamı bu yıl genişletilen programa, daha önce başvurabilen lisans son sınıf ve tezli yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra ilk kez 3'üncü sınıf lisans öğrencileri de dahil edildi.

SEKTÖR DEVLERİNDEN BİREBİR MENTÖRLÜK DESTEĞİ

Programa katılan öğrenciler, proje ve tez çalışmalarını savunma sanayisi firmalarından görevlendirilen uzman sektör mentörleri eşliğinde sürdürecek. Adaylara teknik eğitimler, kamplar ve teknik gezilerin yanı sıra belirlenen şartları karşılamaları halinde savunma sanayisi şirketlerinde staj olanakları da sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KAPSAM

Bilgisayar, yazılım, yapay zeka, elektrik-elektronik, endüstri, makine, mekatronik, malzeme, havacılık ve uzay mühendislikleri başta olmak üzere çok sayıda alandan öğrenci programa katılabilecek. Bireysel veya en fazla üç kişilik gruplar halinde başvuru imkanı sunulan süreçte adayların en az 2,00/4,00 genel not ortalamasına sahip olması gerekiyor. Adaylar başvurularını "atp.sayzek.org.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek.