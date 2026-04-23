İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSTON, yapı ve inşaat dünyasının en prestijli buluşma noktalarından biri kabul edilen Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2026 kapsamında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

27 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak olan fuarda İSTON, mühendislik gücünü tasarım estetiğiyle birleştiren vizyonunu sergileyecek. Şehrin dinamik yapısına ve değişen ihtiyaçlarına çözüm sunan Maslak Koleksiyonu, fuarın en çok konuşulacak başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.

Oturma birimlerinden saksı modüllerine, atık yönetiminden peyzaj çözümlerine kadar bütüncül bir sistem sunan bu koleksiyon, brütalist tasarım dilini lif takviyeli betonun sağladığı şaşırtıcı hafiflik ile dengeliyor.

3D BETON YAZICI TEKNOLOJİSİ: ÜRETİMDE ÖZGÜRLÜK DÖNEMİ

İSTON’un bu yılki standında en büyük ilgiyi, ileri üretim vizyonunun bir parçası olan 3D beton yazıcı teknolojisi ile geliştirilen ürünler çekiyor. Bu teknolojinin sağladığı tasarım özgürlüğü ile üretilen MONO Bank, ilk kez bu fuarda sektör temsilcilerinin beğenisine sunulacak. Monolitik form anlayışının en akışkan hali olan MONO Bank, tek parça hissi veren geometrisiyle hem sade hem de oldukça güçlü bir duruş sergiliyor. Organik formların betonla buluştuğu bu yeni üretim modeli, kalıp sınırlamalarını ortadan kaldırarak mimarlar ve tasarımcılar için sınırsız bir oyun alanı yaratıyor.

BİYOFİLİK DENEYİM VE DİKEY BAHÇE ÇÖZÜMLERİ

Modern şehir insanının doğaya olan özlemini tasarımlarına yansıtan İSTON, TERRA Dikey Bahçe modülü ile mekanlara nefes aldırıyor. Mimari yapılar ile peyzaj arasında organik bir geçiş yüzeyi oluşturan bu sistem, dikey düzlemde bitkilendirme imkanı sunarak biyofilik tasarımı kamusal alanların merkezine yerleştiriyor. TERRA’nın modüler yapısı, farklı büyüklükteki alanlara kolayca adapte edilebilirken, aynı zamanda şehrin karbon ayak izini azaltmaya yönelik çevreci bir duruş sergiliyor.

İNCE KESİT BETONUN ZERAFETİ VE YÜKSEK DAYANIM

Fuarda dikkat çeken bir diğer teknolojik sıçrama ise ince kesit beton teknolojisi. Bu yöntemle geliştirilen Dilim Bank, Betonix Bank, Elit Bank ve Duru Döner Sandalye gibi ürünler, betonun kaba ve ağır imajını yıkarak zarif bir inceliği yüksek mukavemetle buluşturuyor. Kullanıcıya hareket özgürlüğü tanıyan Duru Döner Sandalye, kamusal alanlardaki konfor standartlarını yeniden tanımlarken; ahşap ve betonun sıcak birlikteliğini sunan Elit Bank, kullanıcı deneyimini duyusal bir seviyeye taşıyor. Ritmik yüzeyleriyle mekana akışkanlık katan Dilim Bank ise estetiğin uzun ömürlü kullanım ile nasıl birleşebileceğini kanıtlıyor.

HİBRİT TASARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİ

Farklı malzemelerin bir arada kullanıldığı hibrit yaklaşımın en şık örneği olan Orbit, 3D baskı beton gövdesi, lif takviyeli beton parçaları ve ahşap detaylarıyla kentin çok katmanlı kültürünü simgeliyor. Sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel çözümlerle de fark yaratan İSTON; Hera, Pera ve Luma serisi çöp kutularıyla sürdürülebilir bir şehir düzeni vaat ediyor. Geçen yılın gözdesi olan ve sosyal etkileşimi zekice bir oyunla destekleyen Armonia Satranç Masası da ince kesit grubunun bir parçası olarak bu yıl yine ziyaretçilerin uğrak noktası olacak. İSTON, Yapı Fuarı 2026 ile teknolojiyi sokağa indirmeye ve kenti insan odaklı bir tasarımla donatmaya devam ediyor.