Dikey iniş-kalkış yapabilen elektrikli hava araçlarının (eVTOL) hayatımıza girmesiyle birlikte, bilim kurgu filmlerini andıran hava taksi dönemi gerçeğe dönüşüyor. Birleşik Arap Emirlikleri, bu yeni nesil ulaşım ağını destekleyecek dünyanın ilk sertifikalı ticari "vertiport"unu hizmete hazır hale getirdi.

HAVALİMANLARI ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR: "VERTIPORT" DÖNEMİ

Geleneksel havalimanlarının (airport) dikey iniş-kalkış yapabilen elektrikli hava taksilerine uyarlanmış modeli olan "vertiport"lar, şehir içi hava taşımacılığının ana merkezleri olarak tasarlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi, Dubai'de inşa edilen ve "VDX" adı verilen terminale resmi operasyon sertifikasını verdi. Bu tescille birlikte VDX, küresel ölçekte düzenleyici kurumlardan ticari onay almayı başaran dünyanın ilk vertiport tesisi olarak tarihe geçti.

YILDA 170 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK

Skyports Infrastructure tarafından inşa edilen VDX, Dubai'de kurulması planlanan geniş kapsamlı hava taksi ağının ilk ve ana istasyonu olacak. Gelecekte bu ağa entegre edilecek üç yeni terminal daha planlanıyor. Yaklaşık 3 bin 100 metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve dört kattan oluşan bu özel tesiste, aynı anda hizmet verebilecek iki ayrı iniş-kalkış pisti bulunuyor. Elektrikli hava araçlarının en büyük ihtiyacı olan yüksek hızlı şarj üniteleriyle donatılan terminalin, ticari uçuşlar tamamen başladığında yılda ortalama 170 bin yolcu ağırlaması hedefleniyor.

DUBAİ YENİ BİR ULAŞIM ÇAĞININ ÖNCÜSÜ OLUYOR

Skyports CEO'su Duncan Walker, alınan bu sertifikanın sadece bir binanın onaylanması anlamına gelmediğini, aynı zamanda dünya genelinde eVTOL operasyonlarının yasal ve operasyonel standartlarının kurulabileceğini kanıtladığını vurguluyor. Önümüzdeki süreçte üretici firmalarla yapılacak entegrasyon testlerinin tamamlanmasının ardından, VDX terminali yolculu ticari uçuşlara ev sahipliği yapmaya başlayacak. Sürecin planlandığı gibi ilerlemesi halinde Dubai, dünyada ticari hava taksi hizmetini başlatan ilk metropollerden biri olarak küresel ulaşım tarihine geçecek.