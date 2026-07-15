Fransa ve Almanya'nın ortak savunma araştırma kuruluşu olan Saint-Louis Araştırma Enstitüsü (ISL), tamamen kendi mühendislik imkanlarıyla geliştirdiği elektromanyetik raylı top sistemini ilk kez açık alanda başarıyla test etti. Enstitünün Baldersheim'da bulunan deneme sahasında gerçekleştirilen ve sadece birkaç milisaniye süren bu tarihi atış, uzun yıllara dayanan laboratuvar çalışmalarının ardından teknolojinin gerçek saha koşullarına taşındığı ilk somut adım oldu. İki yıl önce hayata geçirilen "Railgun Free Flight Facility" programı kapsamında yapılan bu test sayesinde saniyeler süren uçuş dinamikleri açık havada ilk kez ölçümlendi.

BARUTSUZ SİLAHLAR: MANYETİK GÜCÜN SINIRLARI ZORLANIYOR

Elektromanyetik top sistemleri, geleneksel silahların aksine herhangi bir kimyasal patlayıcı ya da barut kullanmıyor. Çalışma prensibi tamamen fizik kurallarına, yani iki paralel iletken ray arasından geçirilen yüksek elektrik akımının oluşturduğu Lorentz kuvvetine dayanıyor. Bu muazzam itici güç, mermiyi raylar boyunca yönlendirerek çok kısa sürede hipersonik hızlara ulaştırabiliyor. Barutsuz çalışan bu mekanizma, maglev trenleri ve modern uçak gemilerindeki fırlatma sistemleriyle benzer bir teknolojiyi paylaşıyor. ISL yetkilileri, yeni kurulan açık alan test altyapısı sayesinde bundan sonraki aşamalarda enerji seviyelerini kademeli olarak artırarak mermilerin serbest uçuş ve hedef davranışlarını daha detaylı inceleyeceklerini belirtiyor.

KÜRESEL YARIŞTA TÜRKİYE VE JAPONYA DA VAR

Avrupa bu alandaki ilk açık alan testini yeni gerçekleştirirken, dünyada bu teknolojide daha ileri seviyelere ulaşmış ülkeler bulunuyor. Japonya, geliştirdiği elektromanyetik top sistemini deniz unsurlarına entegre ederek savaş gemisinden test atışları yapacak seviyeye ulaştı. Türkiye de bu stratejik alanda uzun yıllardır kararlı adımlar atıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ve mühimmatı ses hızının 6 ila 9 katı gibi hipersonik hızlara (Mach 6 - Mach 9) ulaştırmayı başaran TUFAN sistemi ile Yeteknoloji A.Ş. imzalı ŞAHİ-209 sistemi, Türkiye'nin elektromanyetik silah teknolojilerinde geldiği ileri noktayı ve saha prototipi başarılarını açıkça ortaya koyuyor.