Okul tanıtım faaliyetleri kapsamında; geleceğe yön veren ortaokul müdür yardımcıları ve rehber öğretmenler Bilecik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Gençlerin doğru tercihlerle, yeteneklerine uygun bir geleceğe adım atması için gerçekleştirilen ziyarette, Bilecik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin vizyonu paylaşılırken, toplantı salonunda yapılan sunumla eğitim anlayışından akademik başarılara, işletmelerdeki beceri eğitiminden mezuniyet sonrası geniş kariyer imkanlarına kadar her detayı paylaşıldı.

Misafirler, alan öğretmenlerinin rehberliğinde atölyeleri gezerek; modern ekipmanları, uygulamalı eğitim süreçlerini ve öğrencilerin üretim heyecanını yerinde görme fırsatı buldu.

Ortaokul Müdür Yardımcıları ve rehber öğretmenlerin ziyaretleri sonrası Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mesleki eğitimin gücünü ve sunduğumuz fırsatları paydaşlarımıza anlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortaokuldan liseye uzanan bu köprüde, "marifetli gençlik" için hep birlikte çalışıyoruz.” denildi.