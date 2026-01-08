Beslenme dünyasında popülerleşen kısa süreli diyetlerin yerini, bilimsel temellere dayanan "sürdürülebilir denge" modeline bıraktığı açıklandı.

Dünya genelinde kabul görmüş tıp otoriteleri ve beslenme biyologları, sağlıklı yaşamın anahtarının karmaşık formüllerde değil, doğada bulunan işlenmemiş gıdalarda ve biyolojik ritme uygun dengede saklı olduğunu vurguladı.

Bilimsel veriler, dengeli protein ve yüksek lif tüketiminin kronik hastalık riskini minimize ederken uzun ömürlülüğü desteklediğini doğruladı.

LİF TÜKETİMİ VE MİKROBİYOTA İLİŞKİSİ KANITLANDI

Beslenme bilimindeki son gelişmeleri değerlendiren Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Walter Willett, lifli gıdaların sadece sindirim sistemi için değil, aynı zamanda kardiyovasküler koruma için de kritik bir eşik olduğunu bildirdi.

Willett, yüksek lifli beslenmenin tip 2 diyabet riskini %30 oranında azalttığını ve bağırsak mikrobiyotasını yeniden inşa ederek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydetti.

PROTEİN VE GERÇEK GIDALARIN GÜCÜ

İşlenmiş gıdaların metabolik süreçleri tahrip ettiğini belirten Stanford Üniversitesi’nden Dr. Christopher Gardner, "gerçek gıda" tanımına uyan, pakete girmemiş ürünlerin tüketilmesinin önemine dikkat çekti.

Gardner, bitkisel kaynaklı proteinler ile desteklenen bir beslenme planının, hücre yenilenmesini hızlandırdığını ve tokluk hormonlarını dengeleyerek obezite ile mücadelede en etkili yöntem olduğunu savundu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE HİDRASYONUN ROLÜ

Beslenme biyokimyası üzerine çalışmalarıyla tanınan Dr. Rhonda Patrick, vücudun homeostaz (denge) halini koruyabilmesi için yeterli su tüketimi ve besin yoğunluğu yüksek gıdaların bir arada olması gerektiğini işaret etti.

Patrick, ani kalori kısıtlamaları yerine, vücudun ihtiyaç duyduğu mikro besinleri tam gıdalardan almanın yaşlanma karşıtı (anti-aging) etkiler gösterdiğini ifade etti.

Son yapılan klinik araştırmalar, beslenme düzenine eklenen her 10 gramlık lif artışının, erken ölüm riskini %10 oranında düşürdüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, su tüketiminin metabolik atıkların atılmasındaki hayati rolünün yanı sıra, protein ve lif dengesinin korunmasının zihinsel performansı da doğrudan artırdığını aktardı.