Türkiye’nin dört bir yanındaki lise öğrencileri, endüstriyel boyutlarda robotlar tasarlamak ve karmaşık mühendislik problemlerini çözmek için geri sayıma başladı. Fikret Yüksel Vakfı (FYF) ve 2025 yılında eğitime katkı sağlamak amacıyla yeni kurulan Fikret Yüksel Eğitim Vakfı (FYEV) iş birliğiyle düzenlenen FIRST® etkinlikleri, gençleri 21. yüzyılın liderleri olmaya hazırlıyor.

MÜHENDİSLİKTEN ÖTE BİR DENEYİM: FRC

FIRST® Robotics Competition (FRC), sadece bir robot yarışması değil, öğrencilere gerçek dünya mühendislik zorluklarıyla yüzleşme deneyimi sunan küresel bir platformdur. Lise düzeyindeki gençler, endüstriyel standartlarda robotlar inşa ederken; aynı zamanda takım çalışması, liderlik, problem çözme ve zaman yönetimi gibi kritik yetkinlikleri de bizzat uygulayarak öğreniyorlar. Bu heyecan verici süreç, gençlerin STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) kariyerlerine adım atmalarını teşvik ediyor

TÜRKİYE, DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVEYE OYNUYOR

2015 yılında sadece 200 öğrenciyle başlayan bu serüven, 2025 sezonunda 5.250 aktif öğrenciye ulaştı. Vakıf, bugüne kadar toplamda 12.000'den fazla öğrencinin hayatına dokunmanın gururunu yaşıyor. Yapılan başarılı çalışmalarla Türkiye, 2018'den bu yana FRC alanında bölgesel olarak en hızlı büyüyen ülke olmayı başardı. 2026 yılındaki hedefler ise çok daha büyük: Kanada’yı geride bırakarak dünya genelinde FRC’deki ikinci büyük ülke olmak ve 7.000’den fazla öğrenciye erişmek.

2025-2026 ETKİNLİK TAKVİMİ AÇIKLANDI

Yeni sezon heyecanı, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin katıldığı FIRST® Tech Challenge (FTC) ile başlıyor. FTC Türkiye Şampiyonası, 13-14 Aralık 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.Lise öğrencilerinin büyük mücadelesi olan FRC Bölgesel Yarışmaları (Regionals) ise Mart ve Nisan 2026 tarihlerine yayılacak:İstanbul Yarışmaları: 3 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında Başakşehir ve Bakırköy’de yapılacak.Ankara Yarışmaları: 7-12 Nisan 2026 tarihlerinde Etimesgut’taki Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşecek.

TOPLUMSAL GÜÇ BİRLİĞİ: GÖNÜLLÜLER VE SPONSORLAR

Bu dev organizasyonun arkasında 2.000'e yakın kişiden oluşan dev bir gönüllü havuzu bulunuyor. 2025 sezonunda 642 aktif gönüllü etkinliklerin başarısı için ter döktü. Vakıf, gençlerin geleceğine yön vermek isteyen kurumları da farklı seviyelerdeki sponsorluk modelleriyle bu güçlü topluluğun bir parçası olmaya davet ediyor.