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Hindistan’da sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında hidrojen yakan tren hizmete sundu.

Diken'de yer alan habere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkenin kuzeyindeki Haryana eyaletinde, Jind ile Sonipat arasında sefer yapacak ilk hidrojenle çalışan treninin seferini başlattı.

'BÜYÜK BİR ADIM'

Modi, lansmanın ardından sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda "Hindistan, yeşil mobilite yolunda büyük bir adım attı" dedi.

हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गौरवान्वित हूं। स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी यह ट्रेन न केवल भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक मिसाल… pic.twitter.com/U60mHgRezl — Narendra Modi (@narendramodi) July 17, 2026

Proje ileri düzey tahrik teknolojisini özel hidrojen depolama, yakıt ikmali ve işletme altyapısıyla bir araya getirdi.

Trenin 2 bin 600 yolcuya kadar taşıyabilme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.