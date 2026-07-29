Teknoloji devi Nvidia, yeni nesil işlemci geliştirme stratejisinde devrim niteliğinde bir adım atarak kendi teknolojisini yine kendi üretkenliğini artırmak için kullanmaya başladı. Şirket, Vera adını taşıyan özel işlemcisini gelecekteki CPU ve GPU'ların tasarım ve doğrulama süreçlerine dahil ettiğini duyurdu. Bu hamle sayesinde Nvidia, her yeni işlemci neslinin bir sonraki donanım mimarisini geliştirdiği sürekli bir döngü oluşturmayı hedefliyor.

ARAŞTIRMA VE TASARIM SÜREÇLERİ HIZLANDIRILIYOR

Çip geliştirme aşamalarında kritik bir yere sahip olan simülasyon, doğrulama, regresyon testleri ve dijital tasarım uygulamaları yoğun işlem gücü gerektiriyor. Yapay zeka ve ekran kartları bu süreçlerin belirli kısımlarını hızlandırsa da elektronik tasarım otomasyonu (EDA) iş yüklerinin önemli bir bölümü doğrudan CPU performansına, bellek erişim hızına ve düşük gecikme sürelerine ihtiyaç duyuyor.

Nvidia; Vera işlemcisini Cadence Jasper ve Synopsys VCS gibi endüstri standardı doğrulama araçlarıyla sınadığını bildirdi. Elde edilen veriler, seçili çip doğrulama ve simülasyon testlerinde yüzde 50'ye varan, yani 1,5 katlık bir performans artışına ulaşıldığını ortaya koydu.

88 ÇEKİRDEKLİ ÖZEL MİMARİ

Vera CPU; Nvidia Olympus adı verilen 88 özel işlemci çekirdeği, LPDDR5X bellek desteği ve ikinci nesil NVIDIA Scalable Coherent Fabric bağlantı teknolojisini bir araya getiriyor. Bu güçlü mimari, doğrulama süreçlerinin belirgin şekilde kısalmasını ve geniş ölçekli testlerdeki toplam iş hacminin yükselmesini sağlıyor.

Mühendislerin daha fazla tasarım alternatifini değerlendirmesine ve olası hataları henüz yolun başındayken tespit etmesine olanak tanıyan bu sistem, gelecekteki Nvidia ürünlerinin temeli olacak. Şirketin bir sonraki CPU mimarisinde ise Rigel çekirdeklerine sahip Rosa işlemcisinin yer alacağı belirtiliyor.

SÜREKLİ BİR GERİ BİLDİRİM DÖNGÜSÜ

Silikon tasarımı, yazılım geliştirme ve sistem mühendisliği süreçlerini birleştiren bu yeni yaklaşım, kendi kendini besleyen bir ekosistem yaratıyor. Pazara sunulan veya geliştirilen her yeni çip nesli, kendisinden sonra gelecek teknolojilerin üretim hızına ve verimliliğine doğrudan katkı sunacak.