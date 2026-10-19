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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



Hatay’ın Defne ilçesi, çocukların bilimsel merakını uzayın derinliklerine taşımayı hedefleyen dev bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. TÜBİTAK 4007 programı kapsamında desteklenen “Köklerden Göklere Defne Bilim Şenliği”, düzenlenen coşkulu bir törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Çocukların astronomi ve uzay bilimlerine olan ilgilerini artırmak, bilimsel düşünme becerilerini pekiştirmek ve teorik bilgileri uygulamalı deneyimlere dönüştürmek amacıyla hayata geçirilen proje, Defne Gençlik Merkezi’nde başladı.

Açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan ve çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı.

VALİ MASATLI: "TÜRKİYE ARTIK TEKNOLOJİYİ TASARLAYAN VE ÜRETEN BİR ÜLKE"

Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye'nin son yıllarda bilim ve teknoloji alanında katettiği büyük mesafeye dikkat çekti. Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını vurgulayan Masatlı; savunma sanayiinden uzay teknolojilerine, yapay zekadan yerli üretime kadar pek çok alanda tarihi bir ivme yakalandığını belirtti.

Özellikle TEKNOFEST gibi vizyoner organizasyonlar sayesinde gençlerin teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan ve üreten bireylere dönüştüğünü ifade eden Vali Masatlı, bu tür etkinliklerin geleceğe olan inancı pekiştirdiğini belirterek projede emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

HEDEF: ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİNDE FARKINDALIK

Proje Yürütücüsü Mehmet Kocaoğlu ise şenliğin temel amacının öğrencilerin doğuştan gelen merak duygularını desteklemek olduğunu söyledi. Kocaoğlu, şenlik boyunca çocukların astronomi ve uzay bilimleri alanında farkındalık kazanmalarını, bilime karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini ve süreçlere aktif olarak katılmalarını hedeflediklerini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, gençlerin ve eğitmenlerin hazırladığı stantları tek tek ziyaret ederek yürütülen projeler ve bilimsel düzenekler hakkında detaylı bilgi aldı.

3 GÜN BOYUNCA BİLİM RÜZGARI ESECEK

TÜBİTAK tarafından kabul edilen ve 15-16-17 Ekim tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek olan bilim şenliği, katılımcılara dolu dolu bir program sunuyor. Şenlik kapsamında:

30 Farklı Atölye Çalışması: Öğrencilerin birebir deneyim kazanacağı interaktif alanlar,

Gece Gökyüzü Gözlemi: Teleskoplarla uzayı ve yıldızları keşfetme imkanı,

Bilimsel Söyleşiler: Alanında uzman konukların katılacağı iki ayrı bilgilendirici oturum gerçekleştirilecek.

Hataylı gençler, 3 gün sürecek bu organizasyon sayesinde hem öğrenecek hem de bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı bulacak.