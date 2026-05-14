Doğuş Üniversitesi, fizik bilimini sevdirmek ve genç yetenekleri keşfetmek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Fizik Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, sadece bir sınav değil, aynı zamanda üniversite yaşamına dair kapsamlı bir deneyim sundu.

OLİMPİYAT TADINDA YARIŞMA ATMOSFERİ

Ulusal bilim olimpiyatlarının ilk aşama formatı baz alınarak hazırlanan çoktan seçmeli sorularda öğrenciler, fizik bilgilerini ve bilimsel yaklaşımlarını test etme imkanı buldu. Yarışma boyunca sergilenen yüksek motivasyon, gençlerin temel bilimlere olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

LABORATUVARDAN ÖDÜL KÜRSÜSÜNE

Sınav maratonunun ardından katılımcılar, üniversitenin modern eğitim ve araştırma altyapısını yakından tanımak amacıyla kampüs ve laboratuvar gezilerine katıldı. Akademisyenler eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde öğrenciler, üniversite yaşamı ve bilimsel araştırmaların mutfağına dair merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

"BİLİMSEL KÜLTÜR GENÇ YAŞTA TEŞVİK EDİLMELİ"

Etkinliğin kapanışında düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren öğrenciler başarılarını ödülle taçlandırdı. Törende söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ, araştırma kültürünün genç yaşlarda aşılanmasının önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Doğan Erbahar ve Prof. Dr. Ayşe Nihan Katırcı ise gençlerin bilimsel alanlara yönelmesinin toplumun geleceği için kritik bir rol oynadığını belirterek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti. Tören, derece alan öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.