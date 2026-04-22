Kağıthane Belediyesi tarafından vizyoner bir bakış açısıyla hayata geçirilen El Battani Uzay Evi, çocukları bilim ve teknoloji dünyasıyla buluşturmaya hız kesmeden devam ediyor. Merkeze gelen minik ziyaretçiler, gökyüzünün derinliklerini ve uzayın gizemli dünyasını yakından tanıma fırsatı bulurken hem öğretici hem de son derece eğlenceli bir deneyim yaşıyorlar. İsmini tarihin en büyük astronomlarından biri olan El Battani’den alan bu merkez, modern eğitim tekniklerini çocukların hizmetine sunuyor.

İNTERAKTİF EĞİTİM VE UZAY SİMÜLASYONLARI

El Battani Uzay Evi bünyesinde çocuklar, güneş sistemindeki gezegenlerin yapısını, uzay araçlarının çalışma prensiplerini ve temel astronomi bilgilerini uzman eğitmenler eşliğinde öğreniyor. Eğitimler sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmıyor. İnteraktif uygulamalar sayesinde öğrenciler, öğrendikleri bilgileri anında deneyimleme imkanı yakalıyor. Özellikle sanal gerçeklik destekli Ay yolculuğu ünitesi, çocukların en çok ilgisini çeken bölümler arasında yer alıyor. Çocuklar bu bölümde kendilerini Ay yüzeyinde yürüyormuş gibi hissederek eşsiz bir görsel şölen yaşıyor.

UYGULAMALI FİZİK VE BİLİMSEL DÜZENEKLER

Merkezde yer alan teknik donanımlar arasında astronot kıyafetleriyle gerçekleştirilen simülasyonlar önemli bir yer tutuyor. Çocuklar bu kıyafetleri giyerek bir astronotun çalışma koşullarını bizzat gözlemliyor. Ayrıca merkezde bulunan refleksmetre ve ağırlık simülasyonu gibi çeşitli bilimsel düzenekler, öğrencilerin uzaydaki fizik kurallarını uygulamalı olarak keşfetmesine olanak tanıyor. Yerçekiminin farklı gezegenlerdeki etkilerini bu simülasyonlarla gören çocuklar, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme şansı buluyor. Bu süreç çocukların bilimsel merakını tetiklerken aynı zamanda özgüvenlerini de artırıyor.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI İÇİN BÜYÜK YATIRIM

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek adına kararlı olduklarını vurguladı. Çocuklar teknoloji ve bilimle buluşturmaya devam edeceklerini belirtildi. El Battani Uzay Evi’nde evlatlarının hem eğlendiğini hem öğrendiğini hem de merak duygularını güçlendirdiğini ifade edildi. Bu merkez aracılığıyla çocukların teknolojiye olan yatkınlıklarının artırılması ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

BİLİMLE BÜYÜYEN BİR NESİL YETİŞİYOR

Kağıthane Belediyesi, El Battani Uzay Evi ile çocuklara sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda ilham veren bir öğrenme ekosistemi sunuyor. Bilimle büyüyen nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan merkez, haftanın belirli günlerinde okullardan gelen öğrenci gruplarını da ağırlıyor. Bu sayede ilçedeki her çocuğun uzay teknolojileriyle tanışması sağlanıyor. Merkezin sunduğu bu kapsamlı eğitim olanakları, çocukların kariyer planlamalarında bilimi ve mühendisliği ön sıralara almalarına yardımcı oluyor.