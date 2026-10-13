Geleceğin aile otomobilini temsil eden tamamen elektrikli MPV; dönebilen koltukları, 113 santimetrelik kavisli dev ekranı ve ev konforunu aratmayan yenilikçi iç mekanıyla dikkat çekiyor.
Geleceğe yolculuk yaptıran araba
Fransız otomotiv devi Renault, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı E-Space Concept ile SUV hakimiyetine meydan okuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Renault, Paris Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği E-Space Concept ile efsanevi Espace modelinin mirasını elektrikli çağa taşıyor.
SUV modellerine alternatif bir aile otomobili yaklaşımı sunan konseptte, geleneksel otomotiv tasarımının aksine süreç gövdeden değil doğrudan kabin içinden başlatıldı.
Yolcular için tasarlanan geniş yaşam alanı, alçak cam çizgileri ve sade gövde panelleriyle çevrelenerek 6 bağımsız koltuğa ve hareketli orta konsola sahip futuristik bir kabine dönüştürüldü.
4,70 METRE UZUNLUK VE AERODİNAMİK DOKUNUŞLAR
Renault E-Space Concept; 4,70 metre uzunluğa, 2,02 metre genişliğe ve 1,67 metre yüksekliğe sahip. Kısa gövde çıkıntıları sayesinde 23 inçlik dev jantlar aracın köşelerine yerleştirilmiş durumdadır.
Ön bölümde büyük bir U biçimli ışık imzası ve piksel efektleriyle süzülen aydınlatmalı logo yer alıyor.
Ön tampon altında yer alan hareketli aerodinamik uzantı ise yüksek hızlara ulaşıldığında yere yaklaşarak hava akışını optimize ediyor.
KABİN DÜZENİ SALON KONFORUNA DÖNÜŞÜYOR
Orta sütunu bulunmayan ve geriye doğru açılan arka kapılar, tamamen düz zemine sahip kabine erişimi oldukça kolaylaştırıyor.
İç mekandaki 6 bağımsız koltuk kendi ekseninde hafifçe dönerek araca binişi kolaylaştırırken, ikinci sıradaki koltuklar 180 derece döndürülerek üçüncü sıradaki yolcularla karşılıklı oturma düzeni oluşturabiliyor.
İkinci sıra koltuklar tamamen katlandığında arka yolcular için büyük bir masaya dönüşüyor.
Uzaktan kumandalı hareketli orta konsolun içinde ise hava temizleyici, küçük buzdolabı ve video oyunu kumandaları gibi konfor öğeleri yer alıyor.
DEV PANORAMİK EKRAN SERİ ÜRETİM MODELLERİNE GELİYOR
Sürücü kokpitinde göze çarpan en önemli teknolojik yenilik, 1.130 mm genişliğinde ve 110 mm yüksekliğindeki kavisli OpenR Panorama ekran oldu.
Geleneksel gösterge panelinin yerini alan bu dokunmatik olmayan panoramik ekran, direksiyon çevresindeki 2 esnek dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor.
Ayrıca direksiyondaki mekanik bağı ortadan kaldıran "steer-by-wire" teknolojisi de araçta yer alıyor.
Renault, bu yeni panoramik ekran mimarisinin gelecekte yeni nesil Rafale ve Scenic modellerinde kullanılacağını doğruladı.
Elektrikli güç aktarma sistemine dair teknik veriler ve seri üretim takvimi ise henüz resmi olarak paylaşılmadı.