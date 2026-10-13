Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Geleceğe yolculuk yaptıran araba

Geleceğe yolculuk yaptıran araba

Fransız otomotiv devi Renault, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı E-Space Concept ile SUV hakimiyetine meydan okuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 1

Geleceğin aile otomobilini temsil eden tamamen elektrikli MPV; dönebilen koltukları, 113 santimetrelik kavisli dev ekranı ve ev konforunu aratmayan yenilikçi iç mekanıyla dikkat çekiyor.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 2

Renault, Paris Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği E-Space Concept ile efsanevi Espace modelinin mirasını elektrikli çağa taşıyor.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 3

SUV modellerine alternatif bir aile otomobili yaklaşımı sunan konseptte, geleneksel otomotiv tasarımının aksine süreç gövdeden değil doğrudan kabin içinden başlatıldı.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 4

Yolcular için tasarlanan geniş yaşam alanı, alçak cam çizgileri ve sade gövde panelleriyle çevrelenerek 6 bağımsız koltuğa ve hareketli orta konsola sahip futuristik bir kabine dönüştürüldü.

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4,70 METRE UZUNLUK VE AERODİNAMİK DOKUNUŞLAR

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Renault E-Space Concept; 4,70 metre uzunluğa, 2,02 metre genişliğe ve 1,67 metre yüksekliğe sahip. Kısa gövde çıkıntıları sayesinde 23 inçlik dev jantlar aracın köşelerine yerleştirilmiş durumdadır.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 7

Ön bölümde büyük bir U biçimli ışık imzası ve piksel efektleriyle süzülen aydınlatmalı logo yer alıyor.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 8

Ön tampon altında yer alan hareketli aerodinamik uzantı ise yüksek hızlara ulaşıldığında yere yaklaşarak hava akışını optimize ediyor.

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KABİN DÜZENİ SALON KONFORUNA DÖNÜŞÜYOR

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 10

Orta sütunu bulunmayan ve geriye doğru açılan arka kapılar, tamamen düz zemine sahip kabine erişimi oldukça kolaylaştırıyor.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 11

İç mekandaki 6 bağımsız koltuk kendi ekseninde hafifçe dönerek araca binişi kolaylaştırırken, ikinci sıradaki koltuklar 180 derece döndürülerek üçüncü sıradaki yolcularla karşılıklı oturma düzeni oluşturabiliyor.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 12

İkinci sıra koltuklar tamamen katlandığında arka yolcular için büyük bir masaya dönüşüyor.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 13

Uzaktan kumandalı hareketli orta konsolun içinde ise hava temizleyici, küçük buzdolabı ve video oyunu kumandaları gibi konfor öğeleri yer alıyor.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 14

DEV PANORAMİK EKRAN SERİ ÜRETİM MODELLERİNE GELİYOR

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 15

Sürücü kokpitinde göze çarpan en önemli teknolojik yenilik, 1.130 mm genişliğinde ve 110 mm yüksekliğindeki kavisli OpenR Panorama ekran oldu.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 16

Geleneksel gösterge panelinin yerini alan bu dokunmatik olmayan panoramik ekran, direksiyon çevresindeki 2 esnek dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 17

Ayrıca direksiyondaki mekanik bağı ortadan kaldıran "steer-by-wire" teknolojisi de araçta yer alıyor.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 18

Renault, bu yeni panoramik ekran mimarisinin gelecekte yeni nesil Rafale ve Scenic modellerinde kullanılacağını doğruladı.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 19

Elektrikli güç aktarma sistemine dair teknik veriler ve seri üretim takvimi ise henüz resmi olarak paylaşılmadı.

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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 20
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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 21
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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 22
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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 24
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Geleceğe yolculuk yaptıran araba - Resim: 25
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