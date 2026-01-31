Süper Lig’in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang, sosyal medyada sürpriz bir paylaşıma imza attı. Hollandalı star, çocukluk arkadaşına yazdığı mesajla Galatasaraylı taraftarın gönlünü kazandı.

HOLLANDALI YILDIZDAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM: ‘COME TO GALA BRO’

Hollandalı star Lang, çocukluk arkadaşı ve Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’ta forma giyen Justin Kluivert’ın Instagram paylaşımına “Come to Gala bro” (Galatasaray'a gel kardeşim) yorumunu yaptı.

Geldiği gibi taraftarın gönlünü çaldı: Galatasaray’ın yeni starı Noa Lang öyle bir şey yaptı ki… - Resim : 1

TARAFTARLARI MEST ETTİ

Noa Lang’ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hollandalı star bu hamle ile şimdiden sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazandı.

Geldiği gibi taraftarın gönlünü çaldı: Galatasaray’ın yeni starı Noa Lang öyle bir şey yaptı ki… - Resim : 2
Hollanda’nın alt yaş milli takımlarında beraber oynadılar

Birbirleriyle oldukça yakın oldukları bilinen iki futbolcu, Hollanda’nın alt yaş milli takımlarında da uzun yıllar birlikte forma giymişti.

