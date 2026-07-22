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Kaynak: Haber Merkezi

Kuşadası / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 175. Yönetim Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Aydın Valisi Osman Varol, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ile GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı katıldı.

Toplantıda, Güney Ege Bölgesi'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca 2026-2027 vizyonu doğrultusunda bölgeyi geleceğe taşıyacak yeni destek programları, stratejik yatırımlar ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek ortak çalışma başlıkları ele alındı.

GEKA Yönetim Kurulu üyeleri, bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliği için kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyası arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Güney Ege'nin rekabet gücünü artıracak projelerin hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.