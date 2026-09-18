Çinli otomotiv devi Geely'nin alt markası Geely Galaxy, arazi araçları pazarına güçlü bir giriş yaptı. Markanın ilk arazi SUV modeli olan Galaxy Cruiser 700, Çin pazarında resmi olarak ön satışa açıldı. Başlatılan ön satış sürecinde büyük bir yoğunluk yaşanırken araç, henüz ilk 9 dakika içerisinde 10 binlik sipariş barajını geride bıraktı. Talebin artarak devam ettiği ilk 1 saatin sonunda ise toplam sipariş miktarı 43 bin 900 adede ulaştı.

Fiyat aralığı 29 bin 400 dolar ile 57 bin 300 dolar arasında değişen ve 6 farklı donanım paketiyle sunulan modelin "Land Ark" isimli 700 adetle sınırlı özel versiyonu ise satışa açıldıktan saniyeler sonra tükendi.

1.113 BEYGİRLİK DEV GÜÇ VE 1.200 KİLOMETRE MENZİL

Galaxy Cruiser 700 modelinin teknik altyapısında Geely'nin en yeni teknolojisi olan "Thor EM-T" dört tekerlekten çekişli yapay zeka destekli hibrit sistemi yer alıyor. 1.5T (161 hp) veya 2.0T (214 hp) benzinli motor seçenekleriyle kombine edilen üç elektrik motorlu kurulum, toplamda 1.113 beygirlik muazzam bir güç üretiyor. Dev boyutlarına rağmen araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,95 saniyede ulaşabiliyor.

CATL tarafından üretilen 47 kWh kapasiteli LFP bataryaya sahip olan SUV, tek başına 305 kilometrelik saf elektrikli sürüş imkanı tanıyor. Benzin deposunun tam dolu olduğu senaryoda toplam menzil 1.200 kilometrenin üzerine çıkıyor. 800V hızlı şarj mimarisini destekleyen modelin bataryası boşaldığında sergilediği ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 5,95 litre seviyesinde kalıyor.

SUDA YÜZME MODU VE DİJİTAL ŞASİ TEKNOLOJİSİ

"Doğu Aslanı" tasarım anlayışıyla şekillendirilen ve 5.085 mm uzunluğa, 2.900 mm aks mesafesine sahip olan heybetli model; 30 derece yaklaşma, 31 derece uzaklaşma açısı ve 233 mm'lik yerden yüksekliğiyle ağır arazi şartlarına tam uyum sağlıyor.

Aracın yapay zeka entegreli dijital şasisi, "Yengeç Yürüyüşü" ve dönme yarıçapını 3,36 metreye düşüren "Vals Dönüşü" de dahil olmak üzere toplam 17 farklı sürüş modunu bünyesinde barındırıyor. Aracın en sıra dışı özelliklerinden biri olan "Acil Durum Yüzme Modu" ise 800 mm'lik standart sudan geçiş sınırı aşıldığında otomatik olarak devreye giriyor. Bu mod sayesinde araç, su yüzeyinde batmadan 40 dakikaya kadar ilerleme imkanı sunuyor.