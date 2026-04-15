Sezon başında Beşiktaş’tan ayrılarak Spartak Moskova’ya imza atan Gedson Fernandes’in Rusya’ya uyum sağlamakta zorlandığı ifade edildi. Oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, transferle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

NTV’nin haberine göre Beşiktaş’ın Kristjan Asllani’den beklenen verimi alamaması ve satın alma opsiyonunun kullanılmama ihtimali nedeniyle orta saha için önemli bir bütçe ayırabileceği aktarıldı. Siyah-beyazlıların bu kaynağı Gedson Fernandes için değerlendirebileceği konuşuluyor.

Ayrıca milli arada İstanbul’a gelen Gedson Fernandes’in eski kulübüyle temas kurduğu ileri sürüldü. Teknik heyetin de Portekizli futbolcuyu yeniden kadroda görmek istediği belirtildi.

Gedson Fernandes, bu sezon Spartak Moskova formasıyla 28 karşılaşmada görev alırken 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.