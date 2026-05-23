Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza, Gediz–Murat Dağı kara yolu üzerindeki Dörtdeğirmen köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinden Murat Dağı yönüne ilerleyen A.A. idaresindeki 43 ACY 366 plakalı otomobil, Erdoğmuş–Dörtdeğirmen köy yolundan ana yola çıkmaya çalışan M.G. yönetimindeki 43 LA 796 plakalı kamyonla çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu. Kazada ağır hasar alan araçta bulunan sürücü A.A. ile yolcular R.İ. ve Y.C. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.