Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Gediz Nehri ve Nif Çayı'nın taşması sonucu tarım arazileri, bağ evleri ve hayvan damlarını su bastı.

Kuvvetli yağışların ardından oluşan taşkın Hamzabeyli, Hacıhaliller, Çobanisa, Yeni Harmandalı, Yeşilköy ve Nurlupınar mahallelerinde su baskınlarına yol açtı.

Mahallelerde tarım arazileri suyla kaplandı, bazı yollar ulaşıma kapandı. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle bazı yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Bölgede meyve bahçeleri ile ekili alanlarda zarar oluştu. Su basan hayvan damlarında mahsur kalan hayvanlara ulaşmak isteyen vatandaşlar suyun içinde yürümek zorunda kaldı.

Su basan bağ evi ve hayvan damları dronla görüntülendi.

Yeni Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Cihan Can, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle birçok yeri su bastığını söyledi. Sular nedeniyle bağ evine ve hayvanlarına ulaşamadığını ifade eden Can, yetkililerden yardım istedi.