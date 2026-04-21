Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Geçtiğimiz hafta sonu Karaman ve Diyarbakır’da düzenlenen turnuvalarda Bilecikli sporcular elde ettikleri derecelerle adlarından söz ettirdiler.



18-19 Nisan tarihlerinde Karaman’da düzenlenen Üniversiteliler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Haticenur Göktaş +78 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Şevval Yağmur Tunca, 57 kg kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu.

15-19 Nisan tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Gençler A-B Türkiye Şampiyonası’nda ise Yasin Halit, Gençler A kategorisi 48 kg’da Türkiye Şampiyonu olurken, Doruk Yılmaz, A kategorisi 81 kg’da Türkiye 3.’sü oldu.

Elde edilen başarıların ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcularımız ve antrenörleri Serkan Can ve Burak Buğday’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” denildi.