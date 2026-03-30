Osmanlı Devleti döneminde 1886 - 1888 yılları arasında yaptırılan ve Balkan Savaşları sırasında Edirne'nin savunmasında karargâh olarak kullanılan tarihi tabyalar, günümüzde bakımsızlık nedeniyle harap durumda bulunuyor. Edirne'de yoğun tahribata uğrayan Arnavutköy Tabyası ile yakınındaki diğer tabyalar, yıllardır yeterli bakım yapılmadığı için yok olma tehlikesi yaşıyor. Bir dönem bölgenin en önemli savunma hatları arasında yer alan bu yapılarda toplar, cephanelikler ve çeşitli askeri malzemeler bulunuyordu.
Geçmişin izleri siliniyor: Edirne tabyaları sessizce yok oluyor
Osmanlı Devleti döneminde Edirne’nin savunma karargahı olarak kullanılan tarihi tabyalar harap durumda. Tabyaların büyük bölümü bakımsızlık ve tahribat nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Toplam 35 tabyadan yalnızca ikisi restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Hıdırlık ve Şükrü Paşa'nın bulunduğu Kıyık Tabyası her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlarken, diğer tabyalar ise zamanla tahrip edilerek kendi haline terk edildi.
'SADECE İKİ TANESİ ONARILDI'
Sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, "Şu anda bulunduğumuz yer Edirne tarihinin en acı sayfalarından birine tanık olan bir alan içinde bulunmaktayız. Edirne'nin çevresini kuşatan tabyalardan birindeyiz. Edirne'nin çevresinde çok sayıda tabya olduğunu biliyoruz. Bunlardan sadece iki tanesi onarıldı, tamirden geçti. Ama geri kalan tabyaların hemen hemen hepsi şu anda kendi haline terk edilmiş durumda. Esasında çok parlak olmasa da tarihin acı sayfalarını da korumamız, bilmemiz gerekmektedir. Bu tabyalar her ne kadar bir acı tarihi yansıtsalar da günümüze bu acı tarihin hatıralarını yansıtıp ders çıkarma anısında önemli bir katkı sağlayacak bir merkez olarak karşımızda duruyorlar" dedi.
'BURADA ÇOK SAYIDA ŞEHİDİMİZ OLDU'
Prof. Dr. Beksaç "Burada çok sayıda şehidimiz oldu, çok sayıda yaralımız oldu, çok sayıda kayıp oldu, kazanç oldu. Ama her ne kadar her haliyle tarihi bir belge olarak tabyaların önemi Edirne'de, Trakya'da ve Türkiye tarihinde önem taşımaktadır. Bu anıtların korunması, tamir edilmesi, bir ibret dersi olarak önümüze konulması gerçekten önem taşımaktadır."
"Tabyaların büyük bir bölümü maalesef harap durumda, kendi haline terk edilmiş durumda. Gelen geçenin kullanımına açık. Yani burada tinercisinden alkolüne kadar herkese hizmet veren bir yer haline geldiği için gerçekten üzücü. Bunların hepsinin planlı bir biçimde onarılması, elden geçirilmesi ve tarihi bir belge olarak saklanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
TABYA NEDİR?
Tabya, askeri amaçlarla inşa edilen, genellikle topçu birliklerinin konuşlandırıldığı savunma yapılarıdır. Çoğunlukla stratejik noktaları korumak için yapılır ve düşman saldırılarına karşı hem ateş gücü sağlar hem de askerler için korunaklı bir mevzi oluşturur. Tabyalar, kalelerden farklı olarak daha alçak profilli olup çevreyle uyumlu şekilde inşa edilir; bu sayede hem gizlenmeleri kolaylaşır hem de hedef alınmaları zorlaşır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde tabyalar özellikle sınır bölgelerinde ve önemli geçiş noktalarında yaygın olarak kullanılmıştır. Top teknolojisinin gelişmesiyle birlikte klasik surların yerini daha modern savunma sistemleri almış, tabyalar da bu dönüşümün bir parçası olmuştur. Bu yapılar genellikle taş ve toprakla güçlendirilmiş, top yerleştirmek için özel platformlar ve mühimmat depoları ile donatılmıştır.
NERELERDE VAR?
Türkiye’de tabyaların en yoğun bulunduğu yerlerden biri Erzurum’dur. Erzurum Tabyaları, doğudan gelebilecek saldırılara karşı kenti korumak amacıyla inşa edilmiştir. Bunun dışında Kars, Çanakkale ve Edirne çevresinde de çeşitli tabyalar bulunmaktadır. Özellikle Çanakkale’deki tabyalar, boğaz savunmasında kritik rol oynamıştır.
Tabyaların aktif olarak kullanımı en çok 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında görülür. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında, Çanakkale Cephesi’nde tabyalar yoğun şekilde kullanılmıştır. Ancak savaş teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte tabyalar zamanla önemini yitirmiştir. Günümüzde ise bu yapılar daha çok tarihi ve kültürel miras olarak korunmaktadır.