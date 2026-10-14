Kaynak: İHA

Honaz Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını koruma hedefleri doğrultusunda önemli bir çalışmayı daha tamamladı. 1924 yılında Selanik başta olmak üzere Yunanistan'dan Türkiye'ye göç eden mübadil ailelerin yerleştiği mahallede yükselen Mübadele Evi, 1 Kasım 2026 tarihinde kapılarını ziyaretçilere açacak. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, açılış öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek projenin ayrıntılarını ve kültürel önemini paylaştı.

MÜBADİLLERİN ANILARI İMECE USULÜYLE ABİDELEŞTİ

Mübadele Evi'nin mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği bir talep üzerine hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Yüksel Kepenek, mübadil ailelerin Selanik'ten getirirken yanlarında taşıdıkları fotoğraf, kişisel eşya ve materyallerin burada sergileneceğini aktardı.

Yapının sıfırdan inşa edildiğini ancak dönemin mimari dokusunu yansıtacak biçimde tasarlandığını kaydeden Kepenek, projenin mahalle halkının desteği ve imece usulü çalışmalarıyla tamamlandığını ifade etti.

SADECE MÜZE DEĞİL, SOSYAL BİR BULUŞMA NOKTASI

Tesisin yalnızca tarihi eserlerin sergilendiği bir alan olmayacağını belirten Başkan Kepenek, Mübadele Evi'nin aynı zamanda mahalle sakinleri ve ziyaretçiler için bir sosyal etkileşim merkezi işlevi göreceğini bildirdi. Bünyesinde kafe hizmeti de barındıracak olan tesis, vatandaşların bir araya gelebileceği ve kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği bir buluşma adresi olarak tasarlandı.

MÜBADİL TORUNLARINA AÇILIŞ DAVETİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Muhacirler, kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır" sözüne atıfta bulunan Başkan Yüksel Kepenek, göçle birlikte Honaz'a taşınan gelenek ve yaşam kültürünün ilçe için büyük bir zenginlik oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşak mübadilleri ile torunlarını 1 Kasım'daki açılışa davet eden Kepenek, tesisin Türkiye genelindeki mübadele evleri arasında örnek bir çalışma olarak öne çıkacağını savundu. Honaz Mübadele Evi, resmi törenin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.