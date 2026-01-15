Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikalar, yurt genelinde “insanca yaşam” ve “emeğin karşılığı” talepleriyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Eylemler kapsamında Aksaray’da Eğitim-Sen öncülüğünde kamu emekçileri bir araya gelirken, KESK Dönem Sözcüsü ve Aksaray Eğitim-Sen Başkanı Şevket Köksal kapsamlı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamasına “Geçinemiyoruz” sözleriyle başlayan Köksal, kamu emekçilerinin artık dayanacak gücünün kalmadığını vurgulayarak, “İnsanca bir yaşam için bugün hizmet üretmiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz” dedi. Köksal, yıllardır dile getirilen geçim sıkıntısının iktidar tarafından görmezden gelindiğini ifade etti.

Türkiye’nin, TÜİK verilerine göre dahi dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında üst sıralara yükseldiğini belirten Köksal, özellikle gıda, kira, eğitim ve temel yaşam giderlerinde Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri içinde açık ara birinci sırada yer alındığını söyledi. “AB ülkelerinin yıllık enflasyonu, Türkiye’de neredeyse bir ayda yaşanıyor” diyen Köksal, buna rağmen maaş artışlarının gerçek enflasyonun çok altında kaldığını kaydetti.

2026 yılına ortalama yüzde 12,5’lik bir maaş artışıyla girildiğini hatırlatan Köksal, aynı dönemde toplu ulaşımdan sağlık harcamalarına, köprü ve otoyol geçişlerinden kiralara kadar tüm kalemlerde maaş artışlarının iki-üç katı oranında zam yapıldığını dile getirdi. Kiralardaki yüzde 35’lik artışa dikkat çeken Köksal, kamu emekçilerinin hızla yoksullaştığını ifade etti.

Açıklamada geçmişle bugün arasındaki farklara da değinildi. Köksal, 10 yıl önce en düşük memur maaşının dörtte biriyle kira ödenebilirken bugün maaşın yarısının dahi yetmediğini, 25 yıl önce emekli ikramiyesiyle ev alınabilirken bugün ikinci el bir araç dahi alınamadığını söyledi. En düşük memur emekli aylığının tarihimizde ilk kez açlık sınırının altına düştüğünü belirten Köksal, ortalama maaşların ise yoksulluk sınırının yarısına gerilediğini vurguladı.

“Kaynak yok” söylemini de eleştiren Köksal, sorunun kaynak eksikliği değil, kaynakların kimlere aktarıldığı olduğunu belirtti. Bütçede vergi yükünün yine çalışanların sırtına yüklendiğini ifade eden Köksal, kamu kaynaklarının faiz, teşvik ve hazine garantileriyle dar bir kesime aktarıldığını savundu.

KESK’in taleplerini sıralayan Köksal, Ocak ayından itibaren maaşlara ek yüzde 20 artış yapılmasını, ilave seyyanen ödeneğin taban maaşlara yansıtılmasını, 3600 ek göstergenin tüm kamu emekçilerine verilmesini, mülakatın kaldırılmasını ve grevli toplu pazarlık hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Ayrıca en geç Haziran ayı sonuna kadar gerçek bir toplu pazarlık masasının kurulması çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda tüm kamu emekçilerine ve toplumun tüm kesimlerine seslenen Köksal, “Bugün susarsak yarın geç kalırız. Bugün durursak yarın yok sayılırız. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” sözleriyle mücadele çağrısını yineledi.

KESK’e bağlı sendikalar, talepleri karşılanana kadar demokratik ve meşru mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.