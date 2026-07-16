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Kaynak: Haber Merkezi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağdurları, Hazine ve Maliye Bakanlığı binasının önündeki basın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek istedi. ancak bu yürüyüşe polis izin vermedi. Eylemlerini sürdüren öğretmenlere müdahale gecikmedi.

POLİS ŞİDDET UYGULUYOR İDDİASI

Öte yandan polisler öğretmenleri çember içerisinde ablukaya aldı. Basının görüntü almasının engellendiği iddia edilirken; ablukanın içerisinden, “Polis bize şiddet uyguluyor, kalkanlar şiddet görüntülenmesin diye havaya kaldırılıyor” sesleri yükseldi.

49 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı dalgasının ardından serbest kalan ve zorla alandan uzaklaştırılan öğretmenler, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası binası önünde yeniden toplandı. Sendika adına açıklama yapan Cemrecan Aşlamacı, iktidarın eğitim politikalarını ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesini şu sözlerle eleştirdi:

"Sorunlarımıza muhatap bulamadığımız için Ankara'da bakanlık bakanlık gezmek zorunda kalıyoruz. Maliye Bakanlığı'ndan Millî Eğitim Bakanlığı'na yürürken önümüz kesildi. En az 49 arkadaşımız bugün annelerimizle beraber zor kullanılarak gözaltına alındı. Çocuklarımızın gözü önünde annelerimize şiddet uygulandı. Yüz binlerce özel sektör öğretmeninin yaşamını dar edenler, 1611 atanamayan mülakat mağduru öğretmenin hakkını gasp edenler bizi sürüklese de vazgeçmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Sendika tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Bizim tek istediğimiz; insanca yaşayabileceğimiz bir taban maaş düzenlemesi ve hakkı yenen arkadaşlarımızın işe başlamasıdır" denilmişti.

Açıklamada, "Siz patronları denetleyemiyorsanız yasayı çıkarın, sendika olarak biz onları denetlemesini çok iyi biliriz. Zaten üç senedir bu ülkede bakanlığın eksik bıraktığı her yere biz koşuyoruz; nerede hakkı yenen, şiddet gören, tacize uğrayan bir öğretmen varsa peşinden biz gidiyoruz! Bu mesele artık derhal çözülmeli, öğretmene hak ettiği taban ücret tanımlanmalıdır!" ifadeleri kullanılmıştı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, eylemleri kapsamında NATO Tedbirleri öncesinde açlık grevi başlatmıştı.