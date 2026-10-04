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Gelirlerin enflasyon karşısında eridiği ve geçim sıkıntısının ağırlaştığı dönemde yurttaş borçlanarak yaşamını devam ettirmeye çalışırken, bankaların faiz gelirleri büyümeyi sürdürdü. BDDK verilerine göre bankaların tüketici kredileri ve kredi kartlarından elde ettiği faiz geliri, 2026'nın ilk sekiz ayında 1 trilyon 19 milyar lirayı aştı.

Yurttaşların artan borçlanma ihtiyacı bankaların faiz gelirlerine de yansıdı. BDDK'nin Ağustos 2026 verilerine göre bankaların tüketici kredileri ve kredi kartlarından elde ettiği faiz geliri, yılın ilk sekiz ayında 1 trilyon lirayı geçti.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARI NE DURUMDA?

Birgün'ün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerinden aktardığına göre bankalar, Ocak-Ağustos 2026 döneminde tüketici kredilerinden 601 milyar 958 milyon lira faiz geliri elde etti. Kredi kartlarından sağlanan faiz geliri ise 417 milyar 453 milyon lira oldu.

Böylece tüketici kredileri ve kredi kartlarından elde edilen toplam faiz geliri 1 trilyon 19 milyar 411 milyon liraya ulaştı.

2025'in aynı döneminde bu iki kalemden elde edilen toplam faiz geliri 773,3 milyar lira olarak kaydedilmişti. Böylece bir yıllık dönemde faiz geliri yaklaşık 246,1 milyar lira, yüzde 31,8 arttı.

GELİR KALEMİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 36,1

Bankaların takipteki alacaklardan elde ettiği faiz gelirinde de artış oldu.

Geçen yılın ilk sekiz ayında 77,3 milyar lira olan takipteki alacaklardan elde edilen faiz geliri, 2026'nın aynı döneminde 105,1 milyar liraya yükseldi. Böylece söz konusu gelir kalemindeki artış yüzde 36,1 oldu.

NET FAİZ GELİRİ ARTTI

Bankacılık sektörünün toplam faiz geliri de yılın ilk sekiz ayında yükseldi. 2025'in aynı döneminde 5 trilyon 316 milyar lira olan toplam faiz geliri, 2026'da yüzde 26,5 artışla 6 trilyon 726 milyar liraya çıktı.

Bankaların faiz giderleri ise aynı dönemde 4 trilyon 346 milyar liradan 5 trilyon 38 milyar liraya yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından bankacılık sektörünün net faiz geliri 969,9 milyar liradan 1 trilyon 688,6 milyar liraya çıktı. Böylece net faiz gelirindeki artış yüzde 74,1 olarak gerçekleşti.

Bankaların faiz dışı gelirlerinde de yükseliş görüldü. Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelir, 2025'in ilk sekiz ayında 766,3 milyar lira iken 2026'nın aynı döneminde yüzde 38 artışla 1 trilyon 57,2 milyar liraya ulaştı.

Kredilerden alınan ücret ve komisyon gelirleri de yüzde 40,9 artarak 80,4 milyar liradan 113,3 milyar liraya yükseldi.

YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

BDDK, cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredileri ile kredi kartlarına ilişkin yeni düzenlemeler de yaptı.

Düzenlemeyle kredi kartlarında yüzde 20 olarak uygulanan asgari ödeme oranındaki limit sınırı 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı.

Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde bulunan kartlarda ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olarak uygulanacak.

VADE SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerinde de fiyat ve vade sınırları yeniden düzenlendi.

Sıfır cep telefonlarında 40 bin lira ve altındaki cihazlar için kredi vadesi 12 ay olarak belirlenirken, 40 bin liranın üzerindeki cihazlarda vade 3 ayla sınırlandırıldı.

Yenilenmiş cep telefonlarında ise 50 bin lira ve altındaki cihazlar için 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki cihazlar için 3 ay kredi vadesi uygulanacak.