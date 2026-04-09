Savaşın şu andan itibaren 1 ya da 1 buçuk ay daha uzaması durumunda Türk ekonomisinin kırılganlığının artacağını kaydeden Ekonomiden sorumlu Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez, “Kuru baskılamak zorlaşacaktır. Döviz satışları, altın satışları ve swap ile götürülemez bir noktaya geliniyor. Faiz arttırımına gidilebilir, bu da vatandaşa enflasyon olarak yansır” dedi.

Türk ekonomisinin savaşın yarattığı kırılganlığa ve devamında gelecek şoklara hazırlıklı olamadığının ortaya konan uygulamalardan anlaşıldığını ifade eden Ufuk Söylemez, “Türkiye’nin 500 milyar dolar dış borcu bulunuyor. Savaşa bu borç ile yakalandı. Uygulanan dezenflasyon programının kredibilitesi yok, halktan tam olarak güven desteği alamıyor maalesef. Bu şartlarda uygulanan ekonomik programların tam olarak başarı şansı olmuyor, örnekler bunu gösteriyor. Bayatlamış bu tür IMF programlarının sonu devalüasyon olabilir. Bu da ekonomi için ve vatandaş için hiç olumlu bir sonuç vermez” diye konuştu.

Türkiye’nin tedarik zincirinde de sorunlar yaşamasının savaş durumunda mümkün olduğunu hatırlatan Söylemez, “Bu her şeyden önce tarım üretiminin zarar görebileceği anlamına gelir. Bunun sonuçları gündelik hayatta fiyatların artması anlamına gelecektir. Bu da bir başka olumsuzluk olarak karşımızda duruyor” dedi.

Türkiye’nin sıcak para bulmak için yüksek faiz ile borçlandığına da dikkat çeken Söylemez, “Bunun yanında kuru baskılamak için satacak rezervde tükeniyor. 40-50 milyar dolarlık satış yapıldığı belirtiliyor kamuoyunda. Altın satışları, swap satışları da bir süre sonra yeterli olmayacaktır. Bunun sonucunda kurun artmaması için faiz arttırımı gündeme gelir, bu da enflasyonu tetikler. Tüm bunları sonunda vatandaşın cebi yanar” ifadelerini kullandı.

Ekonomide yaşanan bir başka sıkıntının ise kredi kuruluşlarının Türkiye’nin notunu arttırmaması olduğunu dile getiren Ufuk Söylemez, bunun sonucunda yatırımların olumsuz etkileneceğini anlattı. Türkiye’nin kredi risk priminin de artmasına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Söylemez, Mısır ve Rusya’dan sonra Türkiye’nin de bundan olumsuz etkileneceğini belirterek, “Genel tabloya baktığımızda savaşın uzaması Türk ekonomisine olumlu yansımayacak. Şu anda Türk ekonomisi buz ütünde yürüyor adeta” dedi.