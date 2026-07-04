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Nevşin Mengü’nün programında konuşan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, üst düzey kamu görevlilerinin konut ve lojman kira giderlerindeki olağanüstü artışı gündeme taşıdı. Bingöl, Ocak ayında 14 milyon TL olan giderin Ağustos ayında 114 milyon TL’ye yükseldiğini belirterek, “Yazık bu vatandaşa” dedi.

KİRA GİDERLERİNDE YÜZDE 675’LİK ARTIŞ

Resmi verilere göre üst düzey kamu görevlilerine ayrılan lojman kira ödeneği sadece 8 ayda yüzde 675 oranında arttı. Bu giderler arasında kira bedelleri, doğalgaz, elektrik ve apartman aidatları gibi kalemler yer alıyor.

Nevşin Mengü’nün YouTube programında konuşan Ozan Bingöl, şunları söyledi:

“Üst düzey kamu görevlileri için ödenen kira gideri Ocak ayında 14 milyon TL’den Ağustos’ta 114 milyon TL’ye çıkmış. Bakan yardımcıları, özel kalem müdürleri, danışmanların ısınması, apartman aidatı vergilerimizden ödeniyor. Hepsinin altında makam araçları var. Birçoğunun ikinci maaşı da var… Yazık bu vatandaşa.”

TASARRUF ÇAĞRILARI VE GERÇEK

Hükümetin sık sık “tasarruf” vurgusu yaptığı bir dönemde, üst düzey kamu harcamalarındaki bu artış dikkat çekiyor. Emekli maaşları ve asgari ücretlilerin zorlandığı ekonomik koşullarda, bürokratlara ayrılan bu kaynaklar sosyal medyada da yoğun tepki çekti.