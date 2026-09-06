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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 6 Eylül’de kamuoyuna duyurduğu 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP), kamu çalışanları ve emeklilerin maaş tablosundaki acı tabloyu ortaya koydu. Programa eklenen yeni enflasyon tahminleri, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmeyle belirlenen zam oranlarının üzerine çıktı.

OVP ENFLASYONU MEMUR MAAŞ ZAMMINI AŞACAK

2026 yılı için öngörülen yüzde 28,4’lük enflasyon tahmini memur maaşlarına uygulanacak toplam zam oranını aşarken, 2027 yılı için hedeflenen yüzde 21’lik enflasyon ile toplu sözleşme zamları arasındaki fark 11,8 puanlık bir orana ulaşacak.

2026 ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Yılmaz, enflasyonla mücadelede mesafe katedildiğini iddia ederek, "Mayıs 2024'te yüzde 75,5 seviyesine yükselen enflasyon, uyguladığımız politikalarla belirgin düşüş eğilimine girmiştir" ifadelerini kullandı.

Ancak açıklanan yeni hedefler, daha önceki programda yüzde 16 olarak ilan edilen 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4’e tırmandığını gösterdi.

BÜYÜME HEDEFİ ŞAŞTI

Yeni programla birlikte büyüme ve enflasyon tahminlerinde ciddi revizyonlara gidildi. 2026 büyüme tahmini yüzde 3,3’e, sanayi büyümesi ise yüzde 2,3’e geriledi.

Milli gelir hedeflerini de paylaşan Yılmaz, 2026 sonunda kişi başına düşen milli gelirin ilk kez 20 bin doları geçmesini; program dönemi sonunda ise toplam milli gelirin 2,2 trilyon doların üzerine çıkmasını beklediklerini aktardı.

EKONOMİSTLERDEN "SEÇİM VE GERÇEKÇİLİK" DEĞERLENDİRMESİ

OVP'deki hedeflerin memur maaşlarının ve piyasa gerçeklerinin gerisinde kaldığına işaret eden ekonomistler şu değerlendirmelerde bulundu:

ALAATTİN AKTAŞ: 2026 hedeflerindeki sapmaya dikkat çekerek, "2027 için 2026 tahmininin yarısı düzeyinde bir oran hedeflenmedi. Bu açıdan bakınca yüzde 21 gerçekçi bir hedef sayılabilir. Çünkü biliniyor ki Türkiye hiçbir yıl enflasyonu bir önceki yılın yarısı düzeyine indiremedi. Yüzde 21 mümkün ama yine de çok zor. Çünkü 2027 artık koşar adım seçime gidilecek bir yıl..." dedi.

HAKAN KARA: 2027 hedefinin revize edilmesini değerlendiren Kara ise, "OVP’de en çok merak edilen 2027 enflasyon hedefiydi. Yüzde 15’ten yüzde 21’e revize edildi. Hala iyimser kalsa da en azından daha gerçekçi" yorumunu yaptı.