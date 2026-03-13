Google, YouTube'un televizyon ekranlarındaki görünürlüğünü artırmak amacıyla 30 saniye süren ve geçilemeyen yeni bir reklam modelini devreye soktu.

Dijital dünyadaki bu değişimle birlikte, platformun izleyiciyi ekranda daha uzun süre tutma ve reklam verenlere daha etkili bir alan sunma stratejisi yeni bir boyuta taşındı. Bu kapsamda popüler çevrimiçi video platformu YouTube'dan önemli bir karar geldi.

YALNIZCA TV'LERDE GEÇERLİ

9to5Google'da yer alan habere göre; Google, YouTube için 30 saniyelik yeni reklam formatının artık kullanıma sunulduğunu açıkladı. Fakat ancak bunun yalnızca televizyonlarda geçerli olduğunu bildirdi.

Google'ın doğruladığı bilgilere göre, "VRC Non-skip" (Geçilemeyen VRC) reklamları 2 Mart itibarıyla kullanıma sunulmaya başlandı ve reklam verenler artık yeni formatı kullanarak reklamlara erişebiliyor ve yayınlayabiliyor.

Bu yeni reklamlar, bağlı televizyonlarda (CTV) atlanamayan bir video olarak görünürken, diğer cihaz türlerinde daha kısa reklamlar olarak gösterilecek şekilde tasarlanmış. Google’ın yapay zekası, cihaza ve içeriğe göre "dinamik" bir şekilde optimizasyon yapıyor.

Öte yandan, söz konusu reklamlar 2023 yılında duyurulmuştu ve aylardır test aşamasındaydı.