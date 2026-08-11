Kaynak: DHA

İstanbul semalarında gece saatlerinde yoğun bir ışık patlaması meydana geldi. 10 Ağustos gecesi saat 01.00 civarında Büyükçekmece ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi üstünde beliren meteor, atmosfere daldığı sırada etrafa belirgin bir aydınlık saçtı.

Gözle rahatça izlenebilen bu kısa süreli ışık huzmesi, yoldaki bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşturan meteorun süzülüşü, sadece Büyükçekmece'den değil; Arnavutköy ve Küçükçekmece bölgelerindeki güvenlik sistemleri ile vatandaşların cep telefonlarına da anbean yansıdı.