TÜİK’in 2025 yılı turizm istatistikleri raporuna göre, Türkiye’nin turizm geliri bir önceki yıla oranla yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon 749 bin dolara yükselmiştir. Cumhuriyet tarihinin turizm gelir rekorunun kırıldığı bu dönemde, ülkeden çıkış yapan toplam ziyaretçi sayısı ise 63 milyon 917 bin 57 kişiye ulaşmıştır. Turizmdeki bu tarihi ivme, özellikle ülkenin giriş kapıları olan büyük havalimanlarında operasyonel yoğunluğun artmasına zemin hazırlamaktadır. Elde edilen veriler, Türkiye’nin küresel turizm pastasındaki payını her geçen gün güçlendirdiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sektör analistleri, bu rakamların lojistik süreçlerde ve havalimanı araç kiralama hizmetlerinde yeni yatırımları zorunlu kıldığını vurgulamaktadır.

Sektördeki bu tarihi gelişmeleri değerlendiren CVN FİLO Kurucusu Serkan Can şu açıklamalarda bulundu:

"Turizm gelirlerinde ve ziyaretçi sayısında ulaşılan bu rekor seviyeler, Türkiye’nin global bir cazibe merkezi olduğunu tescilliyor. Havalimanlarındaki bu yüksek hareketlilik, bizler gibi profesyonel filo yönetimi yapan markalar için devasa bir pazar hacmi anlamı taşıyor.Stratejik olarak kurguladığımız büyüme planlarımızla bu potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz."

"HAVALIMANI OPERASYONLARIMIZLA SEKTÖRDEKI STANDARTLARI YENIDEN BELIRLIYORUZ"

DHMİ tarafından paylaşılan 2025 yılı Haziran ayı verilerine göre, yılın ilk 5 aylık döneminde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 85,5 milyona yaklaşarak havalimanlarındaki devasa mobilite ihtiyacını kanıtlamıştır. Özellikle İstanbul Havalimanı sadece bu dönemde yaklaşık 32 milyon yolcuya hizmet verirken, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak trafiği 105 bin seviyesini aşmıştır. Bu veriler, havalimanlarının sadece birer geçiş noktası değil, aynı zamanda araç kiralama hizmetleri için ana operasyon merkezleri haline geldiğini belgelemektedir. Ankara, İzmir ve Antalya gibi şehirlerdeki hava trafik istatistikleri de sektördeki büyümenin ülke genelinde bir yayılım gösterdiğine işaret etmektedir. Havacılık sektöründeki bu genişleme, entegre ulaşım çözümlerinin önemini her geçen gün artırmaktadır.

Can, bu verilerin operasyonel genişleme stratejilerinde ne kadar belirleyici olduğunu ifade etti: "DHMİ tarafından paylaşılan yolcu trafik verileri, havalimanı odaklı araç kiralama hizmetlerindeki büyük talebi gözler önüne seriyor. CVN FİLO olarak Eylül ayında Ankara’da, Kasım ayında ise İstanbul’daki İGA ve Sabiha Gökçen noktalarımızda operasyonlarımızı başlatarak bu ihtiyaca profesyonel çözümler üreteceğiz. Ankara operasyonunun ardından İzmir ve Antalya havalimanlarını da kapsayan geniş yatırım ağımızla havalimanı ulaşımında hakimiyetimizi ilan ediyoruz. CVN FİLO, rekabetçi fiyat politikası ve minimize edilmiş prosedürleriyle bu büyük pazarda fark yaratmaya odaklanmıştır."

REKABETÇİ HIZMET MODELİ ARAÇ KİRALAMA EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye genelinde araç kiralama pazarı, artan yolcu trafiği doğrultusunda daha esnek ve erişilebilir hizmet modellerine ihtiyaç duyuyor. Sektör analistleri, kullanıcıların ağır prosedürler yerine hızlı ve çözüm odaklı kiralama süreçlerini önceliklendirdiğini bildirmektedir. Mobilite odaklı dijital dönüşüm, operasyonel verimliliği artırırken maliyetlerin optimize edilmesine de olanak tanıyor. Rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde, fiyat politikası ve hizmet kalitesi arasındaki dengenin kurulması markaların pazar payını doğrudan etkiliyor. Özellikle büyükşehirlerdeki havalimanlarında kurulan entegre servis ağları, yolcu deneyimini iyileştiren en kritik unsurlar arasında yer alıyor. Sektörün geleceğinde, bürokratik engelleri ortadan kaldıran ve esnek kullanıcı dostu modeller sunan girişimlerin lokomotif rol oynaması bekleniyor.

"TÜRKIYE GENELİNDE HAVALİMANI KİRALAMA AĞIMIZI HIZLA GENİŞLETECEĞİZ"

CVN FİLO, 2025 yılında sektöre adım atmasına karşın kısa sürede ulaştığı 1200 araçlık kapasitesiyle pazarın en güçlü aktörlerinden biri olmayı başardı. Marka, havalimanı odaklı yeni yatırım operasyonuyla stratejik büyümesini ülke geneline yaymayı hedefliyor. CVN FİLO Kurucusu Serkan Can konuyla ilgili vizyoner hedeflerini paylaştı:

"CVN FİLO olarak kuruluşumuzdan bu yana temel amacımız, araç kiralama sektöründeki zorlayıcı prosedürleri ortadan kaldırarak müşterilerimize gerçek bir kolaylık sunmaktı. 1200 araçlık stok gücümüz ve Eylül ayından itibaren Ankara ile başlayacak olan havalimanı operasyonlarımızla bu vizyonu gerçeğe dönüştürüyoruz. İstanbul, İzmir ve Antalya’yı da içine alan havalimanı kiralama ağımızı genişleterek, Türkiye’nin en işlek noktalarında profesyonel ve erişilebilir hizmetin adresi olmaya devam edeceğiz."