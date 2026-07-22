Erkenci tarımsal üretimin öncü kentlerinden Adana’da yağlık ayçiçeği tarlalarında biçerdöverler çalışmaya başladı. Kuraklığın damga vurduğu ve verim kaybının yaşandığı bir önceki sezonun ardından, bu yıl etkili olan yağışlar rekolte beklentisini üst seviyeye çıkardı.
Geçen yıl kuraklık vurmuştu, bu yıl rekor geldi: Fiyat bekleniyor
Türkiye’nin en önemli turfanda tarım kentlerinden Adana’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Yağışlı sezon sayesinde rekoltenin katlandığı bölgede çiftçiler, bir yandan yüksek verim sevinci yaşarken diğer yandan TMO’nun alım yapmasını ve kilogram fiyatının en az 30-35 TL olarak belirlenmesini bekliyorKaynak: İHA
Tarlalardaki bereket üreticinin yüzünü güldürürken, gözler açıklanacak alım fiyatlarına ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) izleyeceği alım politikasına çevrildi. Ülke genelindeki ayçiçeği rekoltesinin yaklaşık yüzde 10’luk kısmını tek başına karşılayan Adana'da, 780 bin dekarlık ekim alanında başlayan hasat hareketliliği sürüyor.
İlk ürünlerin kaldırıldığı Yüreğir ilçesinde tarla sahipleri sezondan memnun. Geçen yıl dönümde 50 ila 150 kilogram seviyelerine kadar gerileyen rekoltenin, elverişli hava koşulları sayesinde bu sezon dönüm başına 250 ile 350 kilogram arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.
Sezondaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yağışların üretime olumlu yansıdığını ifade etti. İklim şartlarının bitki gelişimini desteklediğini aktaran Doğan, "Geçen yıl kuraklık nedeniyle hasada temmuzun başında başlamıştık. Bu yıl ise yağışlı ve serin hava sayesinde bitkiler yeterince su aldı. Yağışlar tablaların büyümesini sağladı, verim arttı. Rekolte çiftçinin yüzünü güldürüyor" dedi.
Piyasadaki dengelerin korunması için TMO'nun sürece dâhil olması gerektiğini savunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, hububat ve mısırda olduğu gibi ayçiçeği ile soya alımlarının da kurum bünyesinde yapılması gerektiğini dile getirdi.
Üreticinin serbest piyasada yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Doğan, "TMO kapılarını açmalı. Bu yıl buğday üretiminin ancak yüzde 25'ini alabildi, depolar halen boş. Çiftçimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için ayçiçeğinde de alım yapılmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Resmî Gazete'de yayımlanan ayçiçeği tohumu ile ham yağ ithalatına yönelik düzenlemeyi de hatırlatan Doğan, yerli üretime öncelik verilmesinin önemine değindi. Güncel devlet desteklerinin dönüm başına 930 lira olduğunu belirten Doğan, maliyetlerin karşılanması için bu miktarların her sene artırılması gerektiğini vurguladı. Geçtiğimiz yıl üreticinin zarar ettiğini hatırlatan Doğan, bu sezonki yüksek rekolteye rağmen kilogram fiyatının en az 30 ila 35 lira bandında duyurulması gerektiğini belirtti.
Üretici Ahmet Çetin ise tarladaki durumdan memnun olduklarını aktardı. Biçim işlemlerinin sürdüğünü kaydeden Çetin, "Şu anda 20 dönümlük yerde ekim yaptık. Rekolte gayet güzel. İnşallah hükümetimiz iyi bir fiyat açıklar. Bizim beklentimiz kilogram fiyatının 35-40 lira arasında olması. Biçim devam ediyor. Geçen yıl verim düşüktü. Bir yağmur daha yağsaydı daha iyi olurdu ama yine de buna şükrediyoruz" ifadelerini kullandı.