Kaynak: İHA

Geçen yıl tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve "yüzyılın don olayı" olarak adlandırılan zirai don afeti, Elazığ'daki tarım sektörünü de derinden etkilemiş, meyve ağaçlarında büyük hasara ve ürünlerin çürümesine yol açmıştı. Ancak bu sene kış ve bahar aylarında etkili olan dengeli yağışlar, kentteki bahçelerin çehresini tamamen değiştirdi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte Elazığ genelindeki meyve bahçelerinde bu yıl yüksek verim elde edilmesi öngörülüyor. Geçen yıl boş kalan dallar bu sezon meyvelerle dolarken; başta elma, kayısı, kiraz, vişne, ceviz, dut, badem ve çilek olmak üzere birçok üründe rekolte artışı bekleniyor. Elverişli hava koşulları sayesinde üreticiler, geçmiş sezonun zararlarını bu yılın bereketiyle telafi etmeyi umuyor.

Yurtbaşı beldesinde babasıyla birlikte meyve ve sebze üretimi yapan Miraç Akyol, geçen yıl yaşanan olumsuzlukların ardından bu sezonun oldukça verimli başladığını belirtti.

Akyol, sürece dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Malumunuz geçen sene büyük bir don olayı yaşandı. O yüzden fazla bir sebze ve meyve olmadı. Bu sene Allah'a şükürler olsun ki sebzelerimiz, meyvelerimiz yetişti. Güzel ve bereketli bir sezon. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa bu dönemin güzel geçeceğini düşünüyoruz."