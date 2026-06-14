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İç Anadolu Bölgesi’nin zirvesi Erciyes Dağı’nın etekleri, doğanın yeniden uyanışına sahne oluyor. Kayseri’nin Hacılar ve İncesu ilçeleri sınırında bulunan, geçen yıl yaşanan ekstrem kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle tamamen kuruyan ve görüntüsüyle yürekleri sızlatan Sarıgöl, bu kış ve bahar aylarında gerçekleşen yoğun yağışların ardından küllerinden doğdu.

VAHŞİ YAŞAMIN VE SÜRÜLERİN CAN DAMARI YENİDEN AKIYOR

Erciyes Dağı'nın eriyen karları ve nisan-mayıs aylarındaki kuvvetli yağmurlarla beslenen yaklaşık 15 hektarlık devasa göl havzası, bu yıl yağışların beklenenin çok üzerinde olması dolayısıyla tamamen doldu. Bölgedeki büyük koyun sürüleri başta olmak üzere, Erciyes ekosisteminin simgesi olan yılkı atları, kurtlar, kuşlar ve yabani keklikler, kuraklık tehlikesinin atlatılmasıyla derin bir nefes aldı.

"SON 30 YILIN EN FAZLA YAĞIŞI ALDI, YOLLARDA 5 METRE KAR VAR"

İncesu ilçesine bağlı kırsal Kızılören Mahallesi sakinlerinden Muhammed Koçak, uzun yıllar kuraklığın pençesinde kıvranan gölün bu sene nihayet suya doyduğunu ifade etti. Sarıgöl’ün hem yaban hayatı hem de bölgedeki hayvancılık faaliyetleri için hayati önemde bir su kaynağı olduğunu vurgulayan Koçak, şunları kaydetti:

"Sarıgöl, bu sene son 30 yılın en fazla yağışını aldı. Dağda karın erimesiyle birlikte tüm sular Sarıgöl'e akıyor. Hatta göl yatağı o kadar taştı ki, çevre köylere geçilen eski yollar bile şu an suyun altında kaldı. Burası yılkı atlarının, kurdun, kuşun beslendiği doğal bir yaşam alanı. Özellikle bölgemizde koyunlar, atlar, keklikler bu sene huzurlu. Yani suyumuz var, sudan yana hiçbir sorunumuz kalmadı. Erciyes'e o kadar çok kar yağdı ki, Sarıgöl'e giden bazı dağ yolları şu an hala karla kaplı. Bu yollarda yer yer 4-5 metre aralığında kar kütleleri var."

YOLLARIN ONARILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Gölün eski canlılığına kavuşması bölge halkı ve doğaseverler arasında büyük bir sevinç yaratırken, kış şartlarının sertliği altyapıyı vurdu. Mahalle sakini Muhammed Koçak, göle giden yolların aşırı kar, çığ riskleri ve sel kıvamındaki yağışlar nedeniyle ciddi şekilde yıprandığını belirterek, hem yaban hayatının izlenmesi hem de hayvancılık yapan vatandaşların mağdur olmaması adına yetkililerin bu yolları acilen yapması gerektiğini sözlerine ekledi.