Geçen yıl 80 lirayı görmüştü: Bu yıl 15 liraya kadar düştü, üretici kara kara düşünüyor

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Denizli'nin Çivril ilçesinde hasat edilen kaliteli ve aromatik şeftaliler başta Rusya olmak üzere yurt dışı pazarına gönderiliyor. Bu yıl yüksek rekolte sayesinde ihracat için ürün tedarikinde sorun yaşanmazken, ihracattaki belirsizlikler üretici fiyatlarını olumsuz etkiledi. Hasadın ilk günlerinde kilogramı 30 liradan alıcı bulan şeftali, bazı ihracatçı ve tüccarların yurt dışı pazarındaki belirsizlikleri gerekçe göstererek alımları azaltacaklarını açıklamasının ardından 15 liraya kadar geriledi.