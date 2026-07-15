Patates üreticilerinin merakla beklediği büyük gün geldi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başlayan patates hasadında bu yıl tarladaki kilogram fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıl tarlada kilogramı yaklaşık 5 TL'den alıcı bulan patates, bu yıl tam 20 ila 25 TL arasında satılıyor.
Geçen yıl 5 liraydı bu yıl kilosu tarlada 25 TL: Hasat başladı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başlayan patates hasadında bu yıl tarladaki kilogram fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıl tarlada kilogramı yaklaşık 5 TL'den alıcı bulan patates, bu yıl tam 20 ila 25 TL arasında satılıyor.Kaynak: DHA / İHA
35 bin dekarın üzerindeki devasa bir alanda başlayan ve yaklaşık 4 ay sürecek olan bu hummalı hasatla birlikte tonlarca patates Türkiye'nin dört bir yanına sevk edilmeye başlandı. İşte tarladan yükselen fiyat bereketi ve detaylar...
Tarlalarda makineler aracılığıyla titizlikle sökülen patatesler, işçiler tarafından özenle çuvallara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor.
Satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından tırlara ve kamyonlara yüklenen ürünler; başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere Türkiye'nin metropol illerindeki sofralara ulaştırılmak üzere yola çıkıyor.
"Verimden de Fiyattan da Çok Memnun uz"
Sandıklı'da bu yıl 800'den fazla üreticinin katılımıyla 35 bin dekarı aşkın tarım arazisinde ekimi gerçekleştirilen patates, geçen yıla kıyasla sergilediği fiyat performansıyla çiftçiye derin bir nefes aldırdı.
Geçen yıl tarlada kilosu 5 liraya kadar düşen ve üreticisini kara kara düşündüren patateste, bu yıl rakamın 20 ila 25 TL bandına oturması piyasaya büyük bir hareketlilik getirdi.
Yılın ilk hasadına başlayan patates üreticilerinden Necati Aydoğan, yeni sezona dair yaptığı açıklamada hem tarladan aldıkları verimin yüksek olmasından hem de tarlada oluşan güncel alıcı fiyatlarından son derece memnun olduklarını dile getirdi.
Sandıklı'da patates hasadının yaklaşık 4 ay daha yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.
Üreticiler, mevcut 20-25 TL bandındaki fiyat istikrarının korunması durumunda, artan mazot, gübre ve işçilik maliyetlerini rahatlıkla karşılayabileceklerini ifade ediyorlar.