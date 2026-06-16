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Kaynak: AA

Tür koruma eylem planları doğrultusunda yürütülen üretim, doğaya salım ve izleme faaliyetleri kapsamında, 2024 yılında toplam 3 milyon 745 bin 402 hayvan doğal yaşam alanlarına kazandırıldı.

Doğaya bırakılan hayvanların 45 bin 250’sini kanatlı türler, 152’sini memeli türler oluştururken, 3 milyon 700 bin alabalık da doğal su kaynaklarına salındı. Bu çalışmalarla hem karasal hem de sucul ekosistemlerin güçlendirilmesi amaçlandı.

2001-2025 dönemine bakıldığında ise doğal ortamlarına bırakılan hayvan sayısı 51 milyonu aştı. Bu süreçte 1 milyon 481 bin 169 kanatlı, 2 bin 421 memeli yaban hayvanı ve 49 milyon 619 bin 420 alabalık doğaya kazandırıldı.

Geçen yıl gerçekleştirilen salım çalışmaları, özellikle yaban kuşlarının doğal popülasyonlarının desteklenmesine önemli katkı sağladı. Aynı dönemde memeli türlerin korunmasına yönelik faaliyetler de devam ederken, milyonlarca alabalığın su kaynaklarına bırakılmasıyla su ekosistemlerinin sürdürülebilirliğinin artırılması hedeflendi.

YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARINDA KORUMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkiye genelinde toplam 1 milyon 170 bin 646 hektarlık alanı kapsayan 85 yaban hayatı geliştirme sahasında koruma ve izleme faaliyetleri yürütülüyor. Bu bölgelerde 2024 yılında yapılan envanter çalışmalarında, 17 farklı türe ait 29 bin 694 birey kayıt altına alındı.

KORUNAN ALANLARIN BÜYÜKLÜĞÜ ARTIŞ GÖSTERDİ

DKMP Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki korunan alanlar; doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve kültürel değerleriyle hem doğanın korunmasına hem de vatandaşların dinlenme ve rekreasyon ihtiyaçlarına hizmet ediyor. Kurum, mevcut alanların korunmasının yanı sıra koruma altındaki bölgelerin sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 3,8 milyon hektarlık alan yasal koruma statüsüne kavuştu. Ülke genelinde 50 milli park, 274 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal öneme sahip sulak alan ve 65 mahalli öneme sahip sulak alan olmak üzere toplam 690 korunan alan bulunuyor.

Bunlara ek olarak 55 muhafaza ormanı, 133 orman parkı, 386 gen koruma ormanı, 306 tohum meşceresi ve 218 tohum bahçesiyle birlikte koruma altındaki alan sayısı 1.788’e ulaşıyor.

Korunan alanların toplam büyüklüğü bir önceki yıla göre 39 bin 800 hektar arttı. Koruma altındaki alanların yüzde 30,7’sini yaban hayatı geliştirme sahaları oluştururken, milli parklar yüzde 24,7’lik payla ikinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİKTE AVRUPA’NIN ÖNDE GELEN ÜLKELERİ ARASINDA

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri verilerine göre Türkiye’de 13 bin 343 tohumlu bitki türü bulunuyor. Bunların 3 bin 301’i endemik, 391’i ise lokal endemik özellik taşıyor. Bu zenginlik, Türkiye’yi Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en dikkat çekici ülkelerinden biri haline getiriyor.

Toplanan tüm biyolojik çeşitlilik verileri, kamuoyunun ve yetkili kullanıcıların erişimine açık olan Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı’nda kayıt altına alınıyor. Konumsal ve bilimsel verilerin depolandığı sistem sayesinde türlere ilişkin detaylı analizler ve uzun dönemli istatistikler oluşturulurken, her tür için özel bir bilgi dosyası hazırlanarak veri sürekliliği sağlanıyor.