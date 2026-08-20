Türkiye’nin önemli tarım merkezleri arasında yer alan Yozgat’ta hububat hasadının tamamlanmasının ardından tarlalarda kalan ürünler de ekonomiye kazandırılıyor.
Geçen yıl 10 liraydı, şimdi 3 lira: Türkiye’nin dört bir yanından geliyorlar
Yozgat’ta hububat hasadının ardından ortaya çıkan ürün, çiftçiler için ek gelir kapısı olurken Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen alıcıların da ilgisini çekiyor. Geçen yıla göre fiyatında yaşanan büyük düşüş talebi artırırken, tonlarca ürün kış için depolanıyor.Kaynak: AA
Biçerdöverlerin geride bıraktığı bitki sapları toplanarak çeşitli işlemlerden geçiriliyor ve satışa hazır hale getiriliyor.
Bu yıl kentte yağışların mevsim boyunca yeterli düzeyde olması, buğday ve arpa üretimine olumlu yansıdı.
Üretimin artmasıyla birlikte hasat sonrasında tarlalarda kalan bitki saplarının miktarı da arttı. Çiftçiler, hasadın ardından kalan bu ürünü değerlendirerek ek gelir sağlıyor.
Türkiye’nin dört bir yanından almaya geliyorlar
Yozgat’ta hazırlanan ürünler kamyon ve tırlara yüklenerek başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Ege, İstanbul ve Türkiye’nin farklı noktalarına gönderiliyor.
Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Orduköy’den Yozgat’a gelen Sedat Arslan, bölgedeki ürünün kalitesi ve Yozgat’ın Karadeniz’e yakınlığı nedeniyle burayı tercih ettiklerini belirtti.
Arslan, kış döneminde kullanmak üzere yaklaşık 100 ila 150 ton ürün depolamayı planladıklarını söyledi.
Geçen yıl 10 liraydı, bu yıl 3 liraya düştü
Fiyatta yaşanan düşüş de alıcıların dikkatini çekti. Sedat Arslan, geçen yıl 10 liradan aldıkları ürünün bu yıl nakliye ücreti hariç 3 liraya kadar gerilediğini ifade etti.
Fiyatın önemli ölçüde düşmesiyle farklı şehirlerden gelen alıcılar, kış aylarında kullanmak üzere yüksek miktarlarda alım yapıyor.
Tarlada kalan saplar samana dönüştürülüyor
Yoğun ilgi gören ürünün saman olduğu ortaya çıktı. Hububat hasadının ardından tarlalarda kalan saplar toplanarak belirli alanlarda makinelerle presleniyor ve balyalar haline getiriliyor. Hazırlanan samanlar daha sonra Türkiye’nin farklı bölgelerine sevk ediliyor.
50 yıldır bu işi yapıyorlar
Gaziantep’in Nizip ilçesinden Yozgat’a gelen Halil Avcı da ailesinin yaklaşık yarım asırdır saman ticaretiyle uğraştığını belirtti.
Her yıl Yozgat’a geldiklerini anlatan Avcı, geçmişte mercimek samanı hazırladıklarını, günümüzde ise biçerdöverlerden alınan sapları kendi makineleriyle preslediklerini söyledi. Avcı, hazırladıkları samanları ağırlıklı olarak Karadeniz’e, bunun yanı sıra Ege Bölgesi ve İstanbul’a gönderdiklerini ifade etti.