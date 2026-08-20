Geçen yıl 10 liraydı, şimdi 3 lira: Türkiye’nin dört bir yanından geliyorlar

Her yıl Yozgat’a geldiklerini anlatan Avcı, geçmişte mercimek samanı hazırladıklarını, günümüzde ise biçerdöverlerden alınan sapları kendi makineleriyle preslediklerini söyledi. Avcı, hazırladıkları samanları ağırlıklı olarak Karadeniz’e, bunun yanı sıra Ege Bölgesi ve İstanbul’a gönderdiklerini ifade etti.