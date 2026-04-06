Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine armağan ettiği çok özel kurumlardan biri olan Türk Tarih Kurumu (TTK) kendisine yüklenen misyonunu yıllardır başarıyla yerine getiriyor. Yaptığı değerli yayınlarla da büyük takdir toplayan Türk Tarih Kurumu önemli projelere imza atıyor. TTK, ilk adımı 2017’de yayımlanan 3 cilt ile atılan “Resimli Kitap” dergisini günümüz okurlarına kazandırma projesine 3 cilt daha ekledi. Resimli Kitap’ın 4-5-6’ıncı ciltleri de yine Dr. Arslan Tekin ve Dr. Ahmet Zeki İzgöer’in titiz çalışmalarıyla Latin harflerine aktarılıp yayına hazırlandı.

Bu çalışmanın önemi ve Resimli Dergi hakkında Dr. Arslan Tekin şu bilgiyi veriyor:

“Resimli Kitap, 2. Meşrutiyet'in ilânının hemen ardından çıkmaya başlayan, dönemin aynası diyebileceğimiz bir periyodik yayındır. 2. Meşrutiyetin ilk günlerinin "sansürsüz" hürriyet havasında yayınlanmaya başlamış ve ilk sayılarında coşkuyla inkılâbı sahiplenmiş, adeta 2. Meşrutiyet'in sözcüsü olmuştur.

Resimli Kitap, İstanbul'da, Eylül 1324 (Eylül 1908) - Şubat 1329 (Şubat 1913) tarihleri arasında, aylık olarak 51 sayı çıkmıştır. Toplam 9 cilttir.

Derginin çıkmasında Ubeydullah Esad ve Faik Sabri (Duran) önemli bir paya sahiptir.

Resimli Kitap'ın, fikir ve aktüalite dergisi olarak Türk dergiciliğinde yeri tartışılmaz. En önemli özelliği hemen her sayfasında resim bulunmasıdır.

Resimli Kitap devrin özelliklerini tahlilî yönüyle aksettiren zengin birer arşiv hüviyetiyle Türk kültür tarihinin çok önemli bir merhalesini teşkil eder.

Derginin yazarları, daha sonra ilim, edebiyat ve siyaset hayatımızda adlarından sık bahsettirmişlerdir.

Resimli Kitap'ta, dil, edebiyat, kültür, tarih, sanat, fen, iç ve dış politikaya dair makaleler yer alır. Dergi sayfalarında edebiyat, fikir ve magazin yazı ve haberleri iç içedir. Tercüme ve telif şiirler verildiği gibi, yine bazı telif ve tercüme hikâye ve romanlar da birkaç sayı devam etmiştir.”

Dr. Arslan Tekin, günümüz okur ve araştırmacıları için bir kaynak olması amaçlanan Resimli Kitap projesinin yayımlanacak son 3 cilt ile 9 cilt halinde tamamlanacağını söyledi.

(* Türk Tarih Kurumu Yayınları)

ANA DİLİMİZ HERŞEYİMİZ

Türkçe konusundaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Feyzi Ersoy, köklü milletlerin dillerinin de köklü olduğuna vurgu yapıyor. Türkçe’nin de bu açıdan bakıldığında dünyanın en köklü ve en büyük dillerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Feyzi Ersoy, “Sorularla Türklerin Dili” adlı yeni kitabıyla Türkçemizi genel anlamda herkese tanıtmak ve zihinlerdeki sorulara cevap vermeyi amaçlıyor. “Türkçe ile ilgili neler biliyoruz? Onu ne kadar tanıyoruz? Onu yeterince tanımak için gerekli kaynaklara sahip miyiz?” diye soran Prof. Dr. Feyzi Ersoy devamla şunları söylüyor:

“Konunun uzmanları ve Türkoloji öğrencileri, doğal olarak Türkçeyi tanıyor, öğreniyor ve bilinmeyen noktalarını araştırıyor. Son yıllarda Türkolojinin merkezi hâline gelen Türkiye’de konuyla ilgili birçok kaynağın varlığı ve bunların ulaşılır oluşu, Türkologları oldukça sevindiriyor. Bu çok güzel fakat dünyada yaklaşık 250 milyon konuşuru olan Türkçe, yani ana dilimiz, sadece uzmanlarının işi mi? Elbette değil. Her alan gibi Türk dilinin de farklı sahalardan meraklıları var. Alan dışından kişiler de tıpkı tarih konusunda olduğu gibi dilimiz hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Onlar zihinlerini meşgul eden sorulara akademik bir üsluptan uzak, yalın ve öz bir şekilde karşılık arıyorlar. İşte bu çalışma, zihinlerdeki sorulara cevap vermek amacıyla kaleme alınmıştır.”

(*Ötüken Neşriyat)