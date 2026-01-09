Son yıllarda yapılan kapsamlı biyomedikal araştırmalar, modern yaşamın getirdiği geç saatte beslenme alışkanlığının kalp ve damar sistemi üzerindeki ağır maliyetini gözler önüne serdi.

Gece atıştırmalıklarının sadece kilo alımına değil, doğrudan kalp kası ve damar esnekliği üzerinde geri dönülmez hasarlara yol açtığı saptandı.

SİRKADİYEN RİTİM VE METABOLİK ÇATIŞMA

Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi tarafından yürütülen ve binlerce katılımcının verilerinin incelendiği çalışmada, akşam saat 18:00’den sonra alınan kalorilerin kalp sağlığı parametrelerini bozduğu belirlendi.

Araştırma sonuçları, gece geç saatlerde yemek yemenin glikoz toleransını düşürdüğünü ve vücudun gece boyunca dinlenmesi gereken metabolik süreçlerini aksattığını ortaya koydu.

DÜNYACA ÜNLÜ UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Columbia Üniversitesi Tıp Profesörü Dr. Nour Makarem, geç saatlerde tüketilen gıdaların kan basıncını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Makarem, "Vücudun biyolojik saati ile yemek yeme zamanı arasındaki uyumsuzluk, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet riskini tetikleyen temel unsurdur" ifadelerini kullandı.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) Beslenme Komitesi Üyesi Dr. Penny Kris-Etherton ise, gece geç saatlerde mideye giren besinlerin vücut tarafından yakılmak yerine depolandığını dile getirdi.

Kris-Etherton, "Gece saatlerinde yükselen insülin seviyeleri, kalbin gece boyunca maruz kaldığı stresi artırarak uzun vadede koroner arter hastalıklarına zemin hazırladı" değerlendirmesinde bulundu.

DAMAR SERTLİĞİ VE ENFLAMASYON RİSKİ

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından yayımlanan güncel veriler de bu bulguları destekledi. Araştırmacılar, gece beslenmesinin vücuttaki sistemik enflamasyonu (iltihaplanmayı) artırdığını ve bunun da damar sertleşmesine (ateroskleroz) yol açtığını kaydetti.

Bilim insanları, akşam yemeği ile uyku arasında en az 3 saatlik bir boşluk bırakılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.