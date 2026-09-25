Selim ilçesi Karakale köyünde arıcılık yapan Ayhan Aydın, sabah saatlerinde arı kovanlarının hasar gördüğünü fark etti. Kovanlardan birinin devrildiğini gören Aydın, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde gece bölgeye gelen ayının kovana yöneldiği, kovanı devirerek içindeki bala ulaştığı görüldü.
Bir süre kovanın başında kalan ayı, balın büyük bölümünü tüketmesinin ardından ağır adımlarla alandan uzaklaştı.
Ayının kovanı adeta açık büfe gibi kullandığı görüntülerde ziyafetin ardından sakin şekilde bölgeden ayrılması dikkat çekti.