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Kaynak: İHA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan Çırçır köyü sakinleri, gece saatlerinde beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Aç kaldığı için yiyecek arayışına girdiği tahmin edilen bir bozayı, köy merkezine kadar indi.

Yerleşim alanında bir süre şaşkınlıkla ve hızla koşarak ilerleyen bozayı, çevre sakinlerinde endişe yarattı. Yabani hayvanın köy sokaklarındaki o anları, bölgedeki bir evin çevre güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bozayının süratle koştuğu ve bir süre sonra karanlıkta gözden kaybolarak izini kaybettirdiği anlar yer aldı.

Yaşanan olayın ardından durumu yetkililere bildirdiklerini aktaran Çırçır Köyü Muhtarı Nevres Sarız, şu ifadeleri kullandı:

""Kaymakamlık aracılığı ile doğa koruma ekiplerine bilgi verildi. Gerekli kurumlar da ilgi ve alakayı gösterdiler. Tespitler yapılarak gerekli önlemler alınıyor. Teşekkür ediyoruz."