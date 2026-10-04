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Kaynak: İHA

İzmir'in Seferihisar ilçesi sahil şeridinde devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) ekipleri, 2 Ekim günü saat 01.10 sıralarında kara alanında hareketlilik fark etti. Bölgeyi takibe alan ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan bir grubu tespit ederek hemen müdahalede bulundu.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Karasal alanda gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 7 yetişkin düzensiz göçmen ile yanlarındaki 8 çocuk emniyet altına alındı. Yakalanan toplam 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik birimlerindeki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerekli idari süreçlerin yürütülmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.