Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kumsala çıkan bir Caretta caretta (İribaşlı Deniz Kaplumbağası), yumurtalarını bırakmak için uygun alan aradı. İlk iki denemesinde taşlık zemin nedeniyle yuva yapamayan deniz kaplumbağası, üçüncü denemesinde uygun noktayı bularak yumurtalarını bıraktı.

Yaklaşık bir saat süren yumurtlama sürecinin ardından yuvasını özenle kapatan Caretta caretta, yeniden denize dönerek gözden kayboldu.

YUVA KORUMA ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Caretta caretta'nın yuva yaptığı alanı güvenlik altına aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Söke Şefliği, Kuşadası Belediyesi ekipleri ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) iş birliğinde yuva, koruma kafesiyle çevrilerek olası risklere karşı korundu.

"BU KUMSALLAR SADECE İNSANLARA AİT DEĞİL"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası'ndan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na kadar uzanan yaklaşık 20 kilometrelik kumsalların hem tatilciler hem de Caretta caretta'lar için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Sürücü, 2012 yılından bu yana bölgede Caretta caretta yuvalarının her geçen yıl arttığını belirterek, kıyıların bu nadir deniz canlıları için önemli bir üreme alanı haline geldiğini söyledi.

Caretta caretta'ların yaklaşık 120 milyon yıldır yeryüzünde varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Sürücü, kumsalların yalnızca insanlara ait olmadığını belirterek vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları, atıkları doğaya bırakmamaları ve doğal yaşamı olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.