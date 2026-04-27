Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi 21. Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın ikinci katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet, sağlık ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. İki itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye personelinin müdahale ettiği yangında, can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇATIDAKİ LEYLEK YUVASI TAŞINDA

Yangın çıktığı evin çatısında bulunan leylek yuvası da itfaiye ekiplerinin hassas müdahalesiyle zarar görmeden yan alana taşındı. Ekiplerin bu duyarlı çalışması çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından söndürme ve soğutma çalışmaları başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.